Microsoft stellt Rechtsassistenten 'Legal Agent' für Word vor

Microsoft hat einen KI-gestützten Rechtsassistenten für Word entwickelt, der Juristen bei Routineaufgaben unterstützen soll. Der 'Legal Agent' ist zunächst nur in den USA als Vorabversion verfügbar und nutzt strukturierte Arbeitsabläufe der Rechtspraxis.

Microsoft hat einen innovativen Rechtsassistent en für Word vorgestellt, der darauf abzielt, Juristen bei einer Vielzahl von Standardaufgaben zu entlasten und ihre Effizienz zu steigern. Dieser sogenannte ' Legal Agent ' ist zunächst als Vorabversion ausschließlich in den USA verfügbar und wurde in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Rechtsexperten entwickelt.

Im Gegensatz zu generischen KI-Modellen orientiert sich der Legal Agent an den strukturierten Arbeitsabläufen, die in der tatsächlichen Rechtspraxis üblich sind. Dies ermöglicht eine präzisere und zuverlässigere Interpretation von Anweisungen und eine effektivere Bearbeitung rechtlicher Dokumente. Der Agent ist in der Lage, komplexe Rechtsdokumente umfassend zu verstehen, Verträge detailliert zu analysieren und verschiedene Versionen präzise miteinander zu vergleichen.

Darüber hinaus kann er nicht konforme Bestimmungen identifizieren und gezielte Änderungen vorschlagen, um die Anpassung an interne Standards zu gewährleisten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Sicherheit, die durch die Integration des Legal Agent in die bestehenden Sicherheits-, Compliance- und Governance-Kontrollen von Microsoft gewährleistet wird. Dies stellt sicher, dass sensible Rechtsinformationen stets geschützt sind und die geltenden Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Die Verfügbarkeit des Legal Agent erfolgt vorerst im Rahmen von Microsofts Early-Access-Programm Frontier in der Windows-Version von Word.

Neben dem Legal Agent hat Microsoft auch bedeutende Fortschritte bei seinen agentenbasierten Copilot-Funktionen in Word, Excel und PowerPoint erzielt. Diese Funktionen, die es dem KI-Assistenten ermöglichen, direkt in Dokumenten, Tabellen und Präsentationen mehrere Arbeitsschritte automatisiert auszuführen, werden ab dem 27. April 2026 allgemein verfügbar sein. Zuvor wurden die Copilot-Funktionen in Word bereits erweitert, unter anderem um eine verbesserte Änderungsverfolgung, die es Juristen und anderen Fachleuten erleichtert, Änderungen an Dokumenten nachzuvollziehen und zu verwalten.

Diese Neuerungen waren jedoch zunächst den Teilnehmern des Early-Access-Programms Frontier vorbehalten. Parallel zu diesen Entwicklungen gab es Berichte über einen Bug in Outlook, der dazu führt, dass Office-Dokumente, insbesondere solche, die über SharePoint oder OneDrive geteilt werden, leer oder beschädigt angezeigt werden. Microsoft arbeitet an der Behebung dieses Problems. Auch andere Softwarehersteller und Dienstleister haben interessante Neuigkeiten vorgestellt.

Google Translate bietet nun eine Funktion zur Ausspracheübung, während Microsoft den Quellcode der allerersten Version von DOS als Open Source auf GitHub veröffentlicht hat. Die Bedeutung eines effektiven Informationsmanagements für die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wird zunehmend erkannt. Viele Initiativen in diesem Bereich bleiben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Entscheidend für den Erfolg sind Prozesse, Governance, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und die Integration verschiedener Systeme.

Es gilt, aus Dokumenten echte Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Der kommende Cyber Resilience Act wird zur Marktvoraussetzung für digitale Produkte, wobei die eigentliche Herausforderung nicht im Verständnis des Gesetzes liegt, sondern in seiner konkreten Umsetzung in Entwicklung, Betrieb und Lieferkette. Moderne Meetingraumlösungen sind heute technologisch ausgereift und tragen zur Steigerung von Produktivität, Zusammenarbeit und Professionalität bei. MDM-Lösungen verwalten zwar Geräte, bieten aber nur begrenzte Analysemöglichkeiten.

Neue Plattformen wie HP WXP schaffen mehr Transparenz, erkennen Probleme frühzeitig und ermöglichen eine proaktive und effiziente Steuerung der IT-Infrastruktur. Auch sechs Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie scheitern Remote-Meetings oft an technischen Problemen, die durch den Einsatz des richtigen Partners vermieden werden können. Ein Beispiel für die erfolgreiche Förderung der Zusammenarbeit durch moderne Meetingräume ist das Projekt der BLS, die drei Standorte in einem zentralen Gebäude vereint hat





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