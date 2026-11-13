Microsoft-Serviceausfall in der Schweiz: Exchange Online und Teams betroffen

Weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten beeinträchtigt auch Schweizer Unternehmen. Exchange Online und Teams waren nicht verfügbar, Ursache war Überlastung der Server. Keine Hinweise auf Cyberangriff.

Mithilfe globaler Infrastrukturstörungen wurde die digitale Arbeitswelt in der Schweiz am Donnerstagabend erheblich beeinträchtigt. Millionen von Nutzern und Unternehmen weltweit meldeten technische Probleme, wobei der Schweiz er Markt nicht verschont blieb. Betroffen waren sowohl Privatpersonen als auch gewerbliche Nutzer, deren tägliche Geschäftsprozesse von der Verfügbarkeit digitaler Kommunikationsmittel abhängen. Der Vorfall突显te die hohe Abhängigkeit moderner Arbeitsplätze von zentralisierten Cloud-Diensten eines einzelnen Anbieters.

Kritische Ausfälle bei Exchange Online und Teams

Der am stärksten betroffene Dienst war der E-Mail-Dienst Exchange Online, auf dem auch die populäre Desktop-Anwendung Outlook aufbaut. Zusätzlich traten Einschränkungen bei Microsoft Teams, Copilot und weiteren Anwendungen der Microsoft-365-Suite auf. Viele Nutzer konnten nicht auf ihre Postfächer zugreifen, keine Nachrichten versenden oder Kalendereinträge bearbeiten. Diese Störungen erschwerten den Arbeitsalltag für Unternehmen, die täglich auf diese Programme angewiesen sind, erheblich und führten zu erheblichen Produktionsausfällen.

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Ursache: Überlastete Server ohne Cyberangriff

Hinter der Störung stecken offenbar überlastete Server, wie Microsoft bestätigte. Teile der Infrastruktur reagierten nicht mehr wie vorgesehen, wodurch verfügbare Kapazitäten verloren gingen. Microsoft stellte klar, dass Hinweise auf einen Cyberangriff bis dato nicht vorliegen. Die technischen Schwierigkeiten resultierten aus einer internen Kapazitätsstörung, die sich auf die Verteilung der Rechenleistung auswirkte und die Verfügbarkeit der Dienste für Endnutzer beeinträchtigte. Diese Klarstellung entkräftete sofort auftretende Spekulationen über Hackerangriffe oder bösartige Software.

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Reaktionen der Betroffenen: Stress oder Auszeit?

Während IT-Abteilungen und Microsoft an Lösungen arbeiteten, stellte sich für viele Angestellte die Frage, wie sie den unfreiwilligen Arbeitsunterbruch verbrachten. Die Reaktionen der Betroffenen waren unterschiedlicher kaum möglich. Einige Nutzer schalteten sofort ab und nutzten die Zeit für private Angelegenheiten. Andere warteten ab und versuchten, die Wartezeit mit Kleinarbeit zu füllen. Wieder andere gaben an, kaum betroffen zu sein, da sie auf alternative Kommunikationssysteme zurückgriffen. Für viele bedeutete die Störung jedoch zusätzlichen Stress, da keine alternativen Arbeitswege schnell genug verfügbar waren.

Erholung der Dienste und fortbestehende Risiken

Im Laufe des Freitags meldete Microsoft Fortschritte bei der Behebung der Probleme. Die Zahl der aufgestauten E-Mails ging zurück, und bei vielen Nutzern funktionierten die Dienste wieder. Dennoch warnten die Experten davor, dass es weiterhin vereinzelt zu Verbindungsproblemen und Verzögerungen im E-Mail-Verkehr kommen kann. Die vollständige Wiederherstellung der Normalität dauerte an, und Unternehmen mussten mit potenziellen Nachwirkungen rechnen. Die schnelle Beseitigung der Hauptstörung zeigte die Resilienz der Infrastruktur, doch die anfängliche Verwirrung unterstrich die Fragilität global vernetzter Systeme.