Microsoft-Schwachstellen: Weniger Lücken, aber mehr kritische Risiken

Obwohl die Gesamtzahl der Schwachstellen in Microsoft-Produkten gesunken ist, steigt die Zahl der kritischen Sicherheitslücken. Der Microsoft Vulnerabilities Report von Beyondtrust zeigt, dass besonders Azure, Dynamics 365 und Microsoft Office betroffen sind. Zudem gibt es neue Sicherheitslücken in Windows Defender und Zero-Day-Angriffe auf Microsoft-Produkte. Der Artikel beleuchtet auch die Herausforderungen bei der Umsetzung des Cyber Resilience Act und die Bedeutung von Meetingraumlösungen sowie MDM-Plattformen für die IT-Infrastruktur.

Die Zahl der Schwachstellen in Microsoft -Produkten ist zwischen 2024 und 2025 zwar gesunken, doch eine Entwarnung wäre verfrüht. Denn die Zahl der kritischen Sicherheitslücken ist im selben Zeitraum deutlich gestiegen.

Laut dem diesjährigen Microsoft Vulnerabilities Report von Beyondtrust sank die Gesamtzahl der Schwachstellen im Vergleich zum Rekordjahr 2024 mit 1360 Lücken um 6 Prozent auf 1273 Auffälligkeiten. Bei den kritischen Lücken in Cloud- und Enterprise-Plattformen verzeichnete Beyondtrust jedoch einen alarmierenden Anstieg: Statt eines fortlaufenden Abwärtstrends wurden doppelt so viele kritische Schwachstellen (78 statt 157) entdeckt. Besonders betroffen waren Azure und Dynamics 365, auf die 37 kritische Lücken entfielen – neunmal so viele wie im Vorjahr.

Auch bei Microsoft Office hat sich die Zahl der kritischen Lücken verzehnfacht, und die Gesamtzahl der Schwachstellen in der Büro-Suite stieg auf das Dreifache im Vergleich zu 2024. Beyondtrust kommt zu dem Schluss, dass die Risiken nicht abnehmen, sondern sich zunehmend auf identitätsbezogene Zugriffswege konzentrieren. James Maude, Field Chief Technology Officer bei Beyondtrust, erklärt: „Die Erhöhung von Berechtigungen betraf erneut 40 Prozent aller Schwachstellen, denn Angreifer benötigen sie zur Kompromittierung kritischer Systeme.

Auch die neunfache Zunahme der kritischen Schwachstellen von Azure und Dynamics 365 zeigt eine weiterhin angespannte Gefahrenlage.

“ Am 20. April 2026 wurden in Microsofts Windows-Schutzlösung Defender drei ernstzunehmende Sicherheitslücken entdeckt: Bluehammer, Redsun und Undefend. Nur für Bluehammer existiert bereits ein Patch. Bereits am 15.

April 2026 brachte Microsoft mit dem April-Patch für Windows 10 und 11 zahlreiche Verbesserungen und Sicherheitspatches, darunter eine Lücke, die ein Sicherheitsforscher aus Frust gegen Microsoft auf eigene Faust veröffentlicht hatte und die möglicherweise bereits ausgenutzt wird. Am 9. März 2026 veröffentlichten die Sicherheitsexperten von Google eine Analyse der Zero-Day-Schwachstellen im vergangenen Jahr. Dem Report zufolge wurden 90 Lecks für Angriffe ausgenutzt, wobei die meisten in Microsoft-Produkten gefunden wurden.

Ein KI-Agent sorgte beim SaaS-Start-up PocketOS für Chaos, als er eigenhändig die Hauptdatenbank und in Folge auch die Backups löschte – ohne Vorwarnung und ohne Rückfragen. Unter dem Projektnamen K2 will Microsoft nun ernst machen mit der Qualitätsverbesserung von Windows, angefangen mit der Abkehr von möglichst schnell veröffentlichten neuen Features bis zum internen Kulturwandel in der Windows-Sparte. Der Cyber Resilience Act wird zur Marktvoraussetzung für digitale Produkte.

Die eigentliche Herausforderung liegt nicht im Verständnis des Gesetzes, sondern in seiner konkreten Umsetzung in Entwicklung, Betrieb und Lieferkette. Meetingraumlösungen sind heute technologisch ausgereift und breit verfügbar. Ein gut ausgestatteter Meetingraum erhöht Produktivität, Zusammenarbeit und Professionalität, unabhängig davon, ob es sich um kurze Teammeetings, Workshops oder Kundenpräsentationen handelt. MDM-Lösungen verwalten Geräte, analysieren sie aber nur begrenzt.

Neue Plattformen wie HP WXP schaffen mehr Transparenz, erkennen Probleme frühzeitig und helfen IT-Abteilungen, ihre Infrastruktur proaktiv und effizient zu steuern. Auch sechs Jahre nach der Corona-Pandemie scheitern Remote-Meetings oft an der Technik. Das muss nicht sein – mit dem richtigen Partner. Die BLS verbindet Menschen und Regionen in der Schweiz.

Das Unternehmen verbindet auch seine Mitarbeitenden: Zur Förderung der Zusammenarbeit wurden drei Standorte in einem zentralen Gebäude vereint. Gemeinsam mit UMB hat BLS dort mit modernen Meetingräumen neue und bessere Formen der Zusammenarbeit ermöglicht. Viele Unternehmen investieren derzeit in digitale Technologien. Automatisierung, Workflow-Software und KI sollen Abläufe effizienter machen und Mitarbeitende entlasten.

Doch bei aller Begeisterung für neue Tools übersehen viele Firmen einen wichtigen Punkt: Sie kennen ihre eigenen Prozesse oft nicht genau genug





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