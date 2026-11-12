Microsoft Outlook Ausfall: Cloud-Störungen betreffen weltweit Nutzer

Massive Störungen bei Microsoft Outlook und Teams blockieren den E-Mail-Verkehr. Ursachen und aktuelle Statusupdates zu den Cloud-Ausfällen bei Microsoft 365.

Massive technische Störungen haben am vergangenen Tag den globalen Betrieb des E-Mail-Dienstes Outlook von Microsoft lahmgelegt. Betroffen waren zahlreiche Unternehmen und Privatnutzer, deren Postfächer über Stunden hinweg nicht mehr erreichbar waren. Die Panne betraf nicht nur den Mailverkehr, sondern schränkte auch andere Dienste der Windows-Plattform wie Microsoft Teams und den KI-Assistenten Copilot ein. Der Softwarekonzern bestätigte die Probleme und arbeite seit Tagen an einer Lösung für die gestörten Cloud-Infrastrukturen.

Auswirkungen auf Office 365 und Teams

Die Störung erstreckte sich auf das gesamte Angebot von Microsoft 365 und behinderte die tägliche Arbeit vieler Nutzer erheblich. Beim Bürokommunikationsdienst Teams funktionierten Aufgaben, die an die Kalender-Anbindung gebunden waren, nicht mehr korrekt. Zusätzlich war der KI-Assistent Copilot für viele Unternehmenskunden vorübergehend nicht nutzbar. Die Ausfälle beeinträchtigten damit die Produktivität in Unternehmen weltweit, da grundlegende Kommunikations- und PlanungsTools nicht verfügbar waren.

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Technische Ursachen und Server-Probleme

Microsoft dokumentierte die Kampfmaßnahmen gegen die Ausfälle zunächst ohne durchschlagenden Erfolg auf der Online-Plattform X. Der Software-Riese erklärte, dass zunächst Probleme bei den Exchange-Mailboxen in den USA identifiziert wurden. Später teilte das Unternehmen mit, dass die Störung weltweit alle Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 betreffen könne. Ingenieure versuchten, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten, um die Last zu verteilen. Ein Prozess wurde entdeckt, der die betroffenen Server lahmlegte und die Stabilisierung erschwerte.

Neustartversuche und positive Signale

In einem nächsten Schritt meldete Microsoft einen ersten Erfolg, indem Teile der Server wieder ins Netz gebracht wurden. Die Aussage lautete, dass diese Server zunächst stabil blieben. Eine Stunde später traten jedoch neue Schwierigkeiten auf, da die Server erneut abstürzen könnten, sobald wieder Datenverkehr sie erreichte. Die Microsoft-Ingenieure passten daraufhin ihre Strategie an und versuchten, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren. Dabei seien positive Ergebnisse sichtbar geworden, was auf eine mögliche Lösung hindeutete.

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Zukunftsaussichten und vergangene Vorfälle

Zu diesem Zeitpunkt blieb unklar, wie lange die Störung noch andauern würde. Ausfälle von Online-Diensten gehören zwar zum Alltag der IT-Branche, dauern meist jedoch nur kurz an. Bei gravierenden oder schwer zu findenden Problemen können die Stillstandszeiten jedoch mehrere Stunden betragen. Microsofts E-Mail-Dienste hatten bereits Ende August einen ähnlichen stundenlangen großflächigen Ausfall erlebt. Damals konnten Nutzer sich über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen.

Hintergrund der Cloud-Infrastruktur

Als Ursache für den Vorfall im August nannte Microsoft ein Problem in der Cloud-Infrastruktur. Die aktuelle Panne zeigt erneut die Abhängigkeit vieler Organisationen von den zentralen Diensten des Softwarekonzerns. Die Wiederherstellung der vollen Funktionalität hängt von der Isolierung der fehlerhaften Komponenten und der stabilen Weiterleitung des Datenverkehrs ab. Nutzer müssen weiterhin mit Einschränkungen rechnen, bis alle Server-Komponenten wieder uneingeschränkt verfügbar sind.