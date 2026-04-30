Microsoft gibt Nutzern mehr Kontrolle über Windows-Updates – aber mit Risiken

Microsoft ändert seine Update-Politik und ermöglicht Nutzern mehr Flexibilität bei Windows-Updates. Doch die neuen Optionen bergen auch Sicherheitsrisiken und stellen höhere Anforderungen an die Anwender.

Microsoft hat kürzlich eine bedeutende Änderung in seiner Update-Politik für Windows bekannt gegeben, die Nutzern mehr Kontrolle über den Update-Prozess einräumt. Diese neue Flexibilität ermöglicht es, Updates gezielt zu verzögern oder zu priorisieren, was insbesondere für Unternehmen und technisch versierte Anwender von Vorteil sein kann.

Allerdings birgt dieser Ansatz auch potenzielle Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten. Einer der Hauptkritikpunkte betrifft die IT-Sicherheit. Verzögerte Updates können dazu führen, dass bekannte Sicherheitslücken länger bestehen bleiben, was das Risiko von Angriffen erhöht. Schadsoftware nutzt veröffentlichte Schwachstellen oft innerhalb kürzester Zeit aus, und ungepatchte Systeme sind häufige Ziele für Cyberkriminalität.

Zudem kann eine uneinheitliche Update-Nutzung zu unterschiedlichen Systemständen führen, was die technische Fehleranalyse und den Support erschwert, wie Experten von «Ad hoc News» betonen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die automatische Windows-Update-Funktion weiterhin die empfohlene Voreinstellung. Microsoft betont, dass Nutzer die neuen Optionen bewusst und verantwortungsvoll einsetzen sollten. Der Konzern setzt damit einen neuen Kurs in seiner Update-Politik, der stärker auf individuelle Steuerung statt auf feste Vorgaben setzt.

Diese Entwicklung stellt neue Anforderungen an die Anwender, insbesondere an weniger erfahrene Nutzer, die sich intensiver mit den Update-Einstellungen befassen müssen. Die neuen Funktionen ermöglichen es Microsoft, Windows-Updates flexibler zu gestalten und besser an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. (Symbolbild - depositphotos





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