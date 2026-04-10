Microsoft erweitert Copilot in Word, Github nutzt Nutzerdaten für KI-Training, Microsoft rudert bei Copilot zurück

Zusammenfassung der neuesten Entwicklungen bei Microsoft und Github, einschließlich der Erweiterung von Copilot in Word, der Nutzung von Nutzerdaten für KI-Training und der Anpassung der Copilot-Integration in Windows 11.

Microsoft hat die Copilot -Funktionen in Word erheblich erweitert, um insbesondere die Änderungsverfolgung zu verbessern und die Dokumentenintegrität zu gewährleisten. Diese Neuerungen sind vorerst exklusiv für Teilnehmer des Early-Access-Programms Frontier verfügbar, wobei die Funktionen speziell für Anwender in den Bereichen Recht, Finanzen und Compliance konzipiert wurden.

Copilot in Word bietet nun präzise Änderungsverfolgungen auf Wortebene, wodurch Bearbeitungen transparent und detailliert nachvollziehbar werden. Nutzer können kontextbezogene Kommentare direkt an Textpassagen anheften, neue Threads erstellen, lesen und beantworten. Zudem werden Inhaltsverzeichnisse automatisch anhand der Überschriften aktualisiert und Kopf- sowie Fußzeilen mit dynamischen Daten wie Seitenzahlen versehen, die sich ebenfalls automatisch anpassen. Darüber hinaus informiert Copilot über den Fortschritt und zeigt in Echtzeit an, welche Aufgaben der Assistent bei mehrstufigen Bearbeitungen gerade ausführt. Diese erweiterten Funktionen werden momentan über den Office Insider Beta Channel den Teilnehmern des Early-Access-Programms Frontier zugänglich gemacht, was einen wichtigen Schritt in der Verbesserung der Dokumentenbearbeitung und -verwaltung darstellt. Github kündigte an, ab dem 24. April 2026 standardmäßig Nutzerdaten für das KI-Training zu verwenden, es sei denn, Nutzer treten aktiv aus. Diese Änderung betrifft fast alle Anwenderdaten auf der Entwicklerplattform und dient dazu, die KI-Modelle von Github weiterzuentwickeln und zu verbessern. Eine Ausnahme bilden die Kunden von Copilot-Business und Copilot-Enterprise, die von dieser neuen Regelung ausgenommen sind. Diese Entscheidung unterstreicht das wachsende Interesse an der Nutzung von Nutzerdaten für KI-Zwecke und die damit einhergehenden Datenschutzüberlegungen. Microsoft hat zudem einen Rückzieher bei der Integration von Copilot in Windows 11 angekündigt. Ursprünglich war geplant, Copilot tief in das Betriebssystem zu integrieren und als zentralen Dreh- und Angelpunkt zu etablieren. Dieser Ansatz stieß jedoch auf Kritik, da Copilot von vielen als Bloatware wahrgenommen wurde. Als Reaktion darauf wird Microsoft nun die Integration zurückfahren, um die Akzeptanz bei den Nutzern zu erhöhen und die Performance des Betriebssystems zu optimieren. Microsoft hat seine Copilot-Funktionen weiter ausgebaut, indem Agenten für Office-Apps eingeführt wurden. Dies beinhaltet den Agentenmodus in Excel und Word sowie den Office Agent im Copilot-Chat, um Aufgaben direkt in Tabellen, Dokumenten und Präsentationen zu erledigen. Diese Erweiterungen zielen darauf ab, die Produktivität zu steigern und die Integration von KI in die tägliche Arbeit zu verbessern. Die neuen Funktionen bieten Nutzern verbesserte Möglichkeiten, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und effizienter zu gestalten





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