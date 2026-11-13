Microsoft-Cloud-Ausfall: Teams und Copilot sind betroffen

Microsoft meldet technische Schwierigkeiten bei Cloud-Diensten wie Teams, Exchange und Copilot. Weltweite Nutzer erleben Ausfälle bei Kalender, KI-Assistenten und Administrator-Portalen. Die Ursachenforschung dauert an.

Microsoft verzeichnet derzeit erhebliche technische Störungen in seinem globalen Cloud-Dienst Microsoft 365. Betroffen sind dabei zahlreiche Kernfunktionen, die von Unternehmen und Privatnutzern täglich genutzt werden. Der Software-Riese bestätigte die Probleme in einer Mitteilung auf der Online-Plattform X. Die Störungen betreffen nicht nur lokale Server, sondern haben ein globales Ausmaß erreicht.

Teams und Kalender-Funktionen beeinträchtigt

Ein zentraler Bestandteil der Microsoft 365-Umgebung, das Bürokommunikations-Angebot Teams, zeigt deutliche Defizite. Die Planung von Besprechungen funktioniert derzeit nicht korrekt. Auch die Anbindung an digitale Kalender ist gestört. Nutzer können dadurch Termine nicht effizient koordinieren. Dies behindert die tägliche Arbeitsroutine in vielen Organisationen erheblich. Die Störung der Kalender-Synchronisation wirkt sich direkt auf die Produktivität aus.

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Copilot und externe Schnittstellen gestört

Neben der Kommunikation leiden auch die künstlichen Intelligenz-Tools unter den Ausfällen. Der KI-Assistent Copilot ist zeitweise nicht voll funktionsfähig. Das Verwaltungsportal für Administratoren zeigt zudem Fehler an. Dies erschwert die technische Überwachung der Systeme durch IT-Teams. Zudem sind Schnittstellen zu Drittanbietern beeinträchtigt. Dazu gehören Dienste von OpenAI und Anthropic. Diese Abhängigkeiten von externen KI-Diensten machen die Infrastruktur verwundbar. Die Probleme betreffen die Integration dieser externen Lösungen.

Microsoft versucht den Datenverkehr umzuleiten

Microsoft begann die Analyse zunächst mit Problemen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Das Unternehmen weitete die Meldung später auf weltweite Nutzer aus. Man versuche aktiv, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten. Ingenieure berichteten zunächst von einem gefundenen Prozess auf betroffenen Servern. Dieser Prozess lahmte die Systeme. Microsoft hob einen Teil der Server wieder ans Netz. Die Meldung lautete, dass diese Server stabil blieben.

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Stabile Server hängen sich wieder auf

Nach einer Stunde dämpfte Microsoft die Erwartungen. Server könnten sich wieder aufhängen, sobald Datenverkehr sie erreiche. Ingenieure berichteten über diese neuen Schwierigkeiten. Man versuchte daraufhin, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren. Erste Anzeichen deuteten auf positive Ergebnisse hin. Diese Hoffnung erwies sich jedoch als zu früh. Microsoft räumte später einen Rückschlag ein. Die Massnahmen griffen nicht so wie erwartet. Die Isolation der Server führte nicht zur erhofften Stabilität.

Unklare Dauer der globalen Störung

Wie lange die Störung noch andauern wird, bleibt zunächst unklar. Ausfälle von Online-Diensten sind oft von kurzer Dauer. Diese Probleme können jedoch Stunden dauern, wenn sie gravierend sind. Microsofts E-Mail-Dienste hatten bereits Ende August einen grossflächigen Ausfall erlebt. Nutzer konnten sich über Stunden nicht einloggen oder Nachrichten senden. Die Ursache war damals ein Problem in der Cloud-Infrastruktur. Die aktuellen Vorfälle ähneln diesen früheren Ereignissen in ihrer Komplexität.