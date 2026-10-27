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Microsoft bietet Abfindungen für Hunderttausende von Mitarbeitern

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Microsoft bietet Abfindungen für Hunderttausende von Mitarbeitern
Microsoft · Abfindungen · Künstliche Intelligenz
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Der Grund für diese Maßnahme ist die Investition in KI. Microsoft plant, die Fixkosten zu senken und so Spielraum für neue Investitionen in Rechenzentren zu schaffen.

Microsoft bietet Hunderttausenden von Mitarbeitern eine Abfindung, damit sie das Unternehmen verlassen. Der Grund ist die Investition von 1,7 Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz. Diese Abfindung richtet sich an Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen, wie Finanzen, Personalwesen, KI-Entwicklung und anderen.

Microsoft plant, mit dieser Maßnahme Spielraum für steigende Investitionen in Rechenzentren zu schaffen, um die hohen Nachfrage nach KI-Angeboten zu bewältigen. Diese Investition sollte die Fixkosten senken und so Spielraum für neue Investitionen schaffen. Ein Viertel der Belegschaft, insgesamt 60'000 Mitarbeitende, soll von dieser Maßnahme betroffen sein. Der CEO Satya Nadella kündigte diese Investition im April 2024 an.

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Microsoft hat kürzlich die Nationale Medaille für Technology erhalten, die in Washington überreicht wurde. Microsoft zählt Ende Juni rund 223'000 Beschäftigte. Die Annahmequote für dieses Angebot wird deutlich niedriger ausfallen, als bei einem früheren Vorruhestandsangebot, bei dem sie bei 30 Prozent lag. Microsoft geht davon aus, dass die Abfindung nicht so leicht angenommen werden wird.

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