Microsoft behebt Suchproblem im Windows 11 Startmenü und arbeitet an neuen Funktionen

Microsoft hat ein Problem mit der Startmenü-Suche in Windows 11 behoben und arbeitet gleichzeitig an neuen Funktionen und Verbesserungen für das Betriebssystem. Der Artikel beleuchtet auch aktuelle Trends wie KI-Nutzung, Cyber-Sicherheit und die Bedeutung von gut ausgestatteten Meetingräumen.

Microsoft hat einen Fehler in der Startmenü -Suche in Windows 11 behoben, nachdem ein serverseitiges Bing -Update Probleme verursachte. Die Probleme betrafen scheinbar nur eine geringe Anzahl von Benutzern, wie Microsoft über die Release-Health-Seiten mitteilte. Das am 6. April durchgeführte Bing -Update, das eigentlich die Suchleistung verbessern sollte, war die Ursache des Problems. Durch einen Rollback des Updates konnte das Problem ohne Zutun der Anwender behoben werden.

Die Benutzer müssen lediglich mit dem Internet verbunden sein und die Websuche darf nicht über Gruppenrichtlinien deaktiviert sein. Das Startmenü von Windows 11 steht seit der Einführung des Betriebssystems im Herbst 2021 regelmäßig in der Kritik. Viele Anwender bemängeln die fehlende Möglichkeit, die Größe anzupassen oder Einfluss auf die angezeigten Empfehlungen zu nehmen. Auch die freie Platzierung von Symbolen in verschiedenen Größen, wie sie in Windows 10 möglich war, wurde von vielen Benutzern vermisst. Dies führte dazu, dass sich einige Benutzer für Tools von Drittanbietern entschieden, die die alte Funktionalität zurückbringen.\Zusätzlich zur Behebung des Suchproblems arbeitet Microsoft kontinuierlich an der Verbesserung des Startmenüs. In den aktuellen Canary Builds von Windows 11 wird ein überarbeitetes Startmenü an mehr Benutzer ausgerollt. Dieses neue Startmenü zeigt eine deutlich aufgeräumtere Struktur, was darauf hindeutet, dass Microsoft auf das Feedback der Benutzer eingeht. Außerdem enthält der aktuelle Canary Build auch den neuen Kommandozeilen-Editor Edit. Die Entwicklung von Windows 11 geht also stetig weiter, wobei Microsoft versucht, das Betriebssystem sowohl hinsichtlich der Funktionalität als auch der Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ein weiterer Aspekt der Windows 11 Entwicklung betrifft die Integration von experimentellen Funktionen. In Zukunft werden Insider Builds von Windows 11 in den Systemeinstellungen eine spezielle Seite erhalten, auf der experimentelle Features aktiviert oder deaktiviert werden können. Dies ermöglicht es Insidern, neue Funktionen frühzeitig zu testen und Feedback zu geben.\Neben den Entwicklungen im Bereich Windows 11 wurden auch andere aktuelle technologische Entwicklungen thematisiert. Eine tiefgreifende Sicherheitsuntersuchung von über 3,3 Millionen .ch-Domains zeigt erhebliche Sicherheitsmängel, die auf die Konzentration von Hosting-Anbietern und Technologie-Stacks zurückzuführen sind. Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer robusten Cyber-Sicherheitsinfrastruktur. Der Cyber Resilience Act (CRA) wird zur Marktvoraussetzung für digitale Produkte, was Unternehmen dazu zwingt, ihre Prozesse anzupassen. Eine Comparis-Studie zeigt, dass 76 Prozent der Schweizer KI-Werkzeuge wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity nutzen. Diese breite Akzeptanz von KI-Tools verdeutlicht den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft. Ebenfalls behandelt wurden die Herausforderungen und Chancen bei der Gestaltung von Meetingräumen. Gut ausgestattete Meetingräume tragen zur Produktivität und Zusammenarbeit bei. Des Weiteren wurden Themen wie die Optimierung von IT-Infrastrukturen und die Bedeutung von Prozesswissen bei der Automatisierung diskutiert, wobei die Notwendigkeit betont wurde, die vorhandenen Prozesse genau zu kennen, bevor neue Technologien implementiert werden





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