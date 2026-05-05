Microsoft 365 beim Bund: Herausforderungen bei Klassifizierung und Datensicherheit

Die Einführung von Microsoft 365 in der Bundesverwaltung bringt unerwartete Herausforderungen mit sich, insbesondere bei der Klassifizierung und dem sicheren Upload von Dokumenten. Ein Bericht zeigt, dass das Konzept zur Vermeidung von Cloud-Uploads fehleranfällig ist und zu Mehraufwand führt. Zudem warnt das Bundesamt für Cybersicherheit vor einer globalen Phishing-Welle, die SharePoint-Dokumente betrifft. In Deutschland setzt Schleswig-Holstein auf Open-Source-Lösungen, während Microsoft 365 beim Bund in die zweite Pilotphase eintritt.

Die Einführung von Microsoft 365 in der Bundesverwaltung gestaltet sich als weitaus komplexer als zunächst angenommen. Besonders problematisch erweist sich die korrekte Klassifizierung und der sichere Upload von Dokumenten, was zu erheblichen Herausforderungen führt.

Die Migration auf 54.000 Geräten der Bundesverwaltung ist seit langem ein kontrovers diskutiertes Thema. Der zentrale Kritikpunkt bleibt der potenzielle Zugriff der US-Administration auf sensible Daten des Bundes und der Schweizer Bevölkerung, ermöglicht durch den Cloud Act. Als Gegenmaßnahme wurde ein Konzept zur Kategorisierung von Dokumenten entwickelt, das verhindern soll, dass diese in die Microsoft-Cloud gelangen. Ein Bericht von Saldo zeigt jedoch, dass dieses Konzept nicht nur fehleranfällig ist, sondern auch einen enormen Mehraufwand verursacht.

Die Untersuchungen bestätigen, dass Daten, die einmal in der Microsoft-Cloud gespeichert wurden, nicht mehr vor dem Cloud Act geschützt sind. Zudem lässt sich eine angeblich endgültige Löschung nicht eindeutig nachweisen. Bereits gab es erste Vorfälle, bei denen interne Dokumente des Außenministeriums versehentlich hochgeladen wurden. Obwohl dieser Vorfall bereits Mitte 2025 stattfand, arbeitet das Ministerium noch immer an der Bereinigung der Situation.

Die Kategorisierung der Dokumente stellt einen weiteren großen Stolperstein dar. Experten zufolge haben Menschen generell Schwierigkeiten, Dokumente korrekt zu klassifizieren, was zu fast vorprogrammierten Fehlern führt. Diese Fehler können je nach Fall gravierende Folgen haben. Die Situation wird zusätzlich erschwert, da das Microsoft-System, das den Upload sensibler Daten verhindern soll, laut einem Bericht des Außenministeriums unzuverlässig ist.

Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor einer globalen Phishing-Welle, die sich auf geteilte Dateien auf SharePoint konzentriert und auch in der Schweiz beobachtet wird. Die Angreifer nutzen echte SharePoint-Links, um Microsoft-Zugangsdaten sowie Zwei-Faktor-Codes zu stehlen. In Deutschland hat das Bundesland Schleswig-Holstein beschlossen, den digitalen Arbeitsplatz auf Open-Source-Basis umzustellen. Als erster Schritt wird auf LibreOffice umgestellt, gefolgt von der Ersetzung von Windows durch Linux.

Die Einführung von Microsoft 365 beim Bund erreicht die zweite Pilotphase, wobei die Lösung beim Bundesamt für Informationstechnik (BIT) und im Bereich Digitale Transformation und IKT-Lenkung der Bundeskanzlei eingeführt wird. Dies entspricht etwa 1.800 Nutzern. Bis Ende 2025 sollen 40.000 Nutzer Microsoft 365 erhalten. Ein neuer Bug in Outlook, insbesondere in der klassischen Version, verursacht ungewöhnliches Verhalten bei über SharePoint oder OneDrive geteilten Dokumenten, was zu leeren oder beschädigten Dateien führen kann.

Google Translate bietet nun eine neue Funktion, mit der Nutzer die Aussprache von Wörtern üben können. Microsoft hat zum 45. Geburtstag von DOS den Quellcode der ersten Version als Open Source auf GitHub veröffentlicht. Das Informationsmanagement entscheidet über Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, doch viele Initiativen bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Prozesse, Governance, KI und Integration sind entscheidend, um aus Dokumenten echte Entscheidungsgrundlagen zu machen. Der Cyber Resilience Act wird zur Marktvoraussetzung für digitale Produkte. Die eigentliche Herausforderung liegt nicht im Verständnis des Gesetzes, sondern in seiner konkreten Umsetzung in Entwicklung, Betrieb und Lieferkette. Moderne Meetingraumlösungen sind technologisch ausgereift und weit verbreitet.

Ein gut ausgestatteter Meetingraum steigert die Produktivität, Zusammenarbeit und Professionalität, unabhängig davon, ob es sich um kurze Teammeetings, Workshops oder Kundenpräsentationen handelt. Mobile Device Management (MDM)-Lösungen verwalten Geräte, bieten jedoch nur begrenzte Analysemöglichkeiten. Neue Plattformen wie HP WXP schaffen mehr Transparenz, erkennen Probleme frühzeitig und helfen IT-Abteilungen, ihre Infrastruktur proaktiv und effizient zu steuern. Selbst sechs Jahre nach der Corona-Pandemie scheitern Remote-Meetings oft an technischen Problemen.

Dies muss nicht sein, wenn der richtige Partner gewählt wird. Die BLS verbindet Menschen und Regionen in der Schweiz und fördert die Zusammenarbeit, indem drei Standorte in einem zentralen Gebäude vereint wurden. Gemeinsam mit UMB hat die BLS dort moderne Meetingräume geschaffen, die neue und bessere Formen der Zusammenarbeit ermöglichen





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Microsoft 365 Bundesverwaltung Datensicherheit Cloud Act Open Source

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