Michelle Hunziker und Giulio Berruti machen Beziehung offiziell

Michelle Hunziker hat ihre Beziehung zum Schauspieler Giulio Berruti auf Instagram öffentlich gemacht. Das Paar zeigte sich verliebt bei einem romantischen Sonnenuntergang. Die Gerüchte über ihre Liebe rankten sich seit März, als sie erstmals zusammen in einer Therme gesichtet wurden. Hunziker erklärte in einem Interview, bei Berruti Halt gefunden zu haben. Berruti ist ausgebildeter Zahnarzt, der ins Showbusiness wechselte und unter anderem durch eine frühere Beziehung zu einer Ministerin Bekanntheit erlangte.

Michelle Hunziker (49) und Giulio Berruti (41) haben ihre Liebesbeziehung öffentlich gemacht. Das Paar, das bereits seit einiger Zeit in den italienischen Medien spekuliert wurde, bestätigte die Romanze durch ein intimes Foto auf Instagram .

Auf dem Bild halten sie sich an den Händen und nähern sich einem Kuss bei Sonnenuntergang. Die gebürtige Schweizerin Hunziker, die seit Jahren in Italien lebt und arbeitet, nutzte diesen Post, um ihre Gefühle für Berruti offen zu zeigen. Diese Geste markiert einen klaren Übergang von hinter vorgehaltener Hand gemutmaßten Treffen zu einer offiziellen Partnerschaft. Die Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Hunziker und Berruti entstanden im März, als sie gemeinsam in einer Therme gesehen wurden.

In den folgenden Wochen veröffentlichten Paparazzi weitere Bilder, die das Paar Arm in Arm in Mailand sowie beim romantischen Urlaub in Marokko zeigten. Diese wiederholten Sichtungen nährten die Spekulationen in der italienischen Presse. Im April sprach Hunziker dann in einem Interview mit dem Magazin "Chi" erstmals detaillierter über ihre neue Liebe. Sie beschrieb, dass sie in Berruti Halt gefunden habe und ihre bisherigen Schutzmauern eingereissen seien.

Mit ihm könne sie einfach sein, was ihr grosses Glück bedeute. Gleichzeitig betonte sie, dieses Glück zu schützen, was auf vergangene, schwierigere Beziehungen hindeuten könnte. Giulio Berruti, der in Rom geboren wurde, ist im italienischen Showbusiness eine bekannte Figur. Ursprünglich ausgebildeter Zahnarzt, entschied er sich bewusst gegen den sicheren medizinischen Beruf und für eine Karriere vor der Kamera.

Als klassischer Latin-Lover-Typ fand er schnell Erfolg in italienischen Fernsehproduktionen und Serien. Internationale Aufmerksamkeit erlangte er unter anderem durch die britisch-italienische Ko-Produktion "Walking on Sunshine". Ein durchschlagender weltweiter Durchbruch blieb jedoch bisher aus. Zusätzliche mediale Präsenz erhielt Berruti durch seine frühere Beziehung zur ehemaligen italienischen Ministerin Maria Elena Boschi, die ihn in die Schnittstelle von Unterhaltung und Politik rückte.

Skandale sind mit ihm nicht verbunden, doch die Kombination aus Glamour und Politik machte ihn zu einem Thema in der boulevardesken Presse. Heute präsentiert er sich auf Instagram mit über 461.000 Followern als disziplinierter Akademiker und öffentlich inszenierter Schönling. Neben seiner Schauspielerei bietet er auch Beauty-Behandlungen an und setzt sich mit Skincare auseinander, wie auf seinem Profil zu sehen ist





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