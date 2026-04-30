Michelle Hunziker spricht offen über Liebe, Vergangenheit und ihr neues Glück

In einem intimen Interview enthüllt Michelle Hunziker Details über ihre Beziehung zu Eros Ramazzotti, ihren neuen Partner Giovanni Berutti und ihre traumatische Erfahrung in einer Sekte. Sie spricht über ihre prägende Kindheit und ihre Suche nach wahrer Liebe.

Michelle Hunziker , bekannt für ihre Zurückhaltung in Bezug auf ihr Privatleben, öffnet sich in einem aktuellen Interview überraschend und gewährt intime Einblicke in ihre Beziehung en, sowohl vergangene als auch gegenwärtige, sowie in dunkle Kapitel ihrer Vergangenheit.

Das Gespräch, geführt mit einem italienischen Magazin, beleuchtet nicht nur ihre langjährige Verbundenheit zu ihrem Ex-Ehemann Eros Ramazzotti, sondern auch die prägende Rolle ihres Vaters und die aufblühende Beziehung zu ihrem neuen Partner. Hunziker beschreibt Ramazzotti als eine ihrer wichtigsten Personen im Leben, eine Person, die tief in ihrem Herzen und ihrer Familie verwurzelt ist.

Ihre Beziehung habe sich über die Jahre zu einer tiefen Zuneigung entwickelt, die über die einer ehemaligen Partnerschaft hinausgeht – sie sehen sich nun eher wie Geschwister. Diese tiefe Verbundenheit wünscht sie sich für jeden Menschen. Die Musik spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in ihrem Leben, geprägt durch die musikalische Begabung ihrer Familie. Ihr Vater war Pianist, ihr Bruder studierte am Konservatorium, und die Fähigkeit zu singen ist in der Familie weit verbreitet.

Im Fokus des Interviews steht jedoch auch ihre neue Beziehung zu Giovanni Berutti, einem italienischen Zahnarzt, Model und Schauspieler. Hunziker beschreibt Berutti als jemanden, bei dem sie voll und ganz sie selbst sein kann, ohne die Notwendigkeit, Schutzmauern aufzubauen. Sie habe all ihre inneren Barrieren abgebaut und fühle sich endlich frei, ihre Gefühle zu zeigen. Sie betont ihr Glück, möchte dieses aber gleichzeitig schützen und bewahren.

Ihre Vorstellung von Liebe wurde maßgeblich von ihrem Vater geprägt, einem Künstler mit Ecken und Kanten. Seine Schwächen und Stärken haben ihre Beziehungen beeinflusst und ihr geholfen, das Potenzial für liebevolle Beziehungen in Männern zu erkennen. Sie sucht jemanden, der in sich selbst gefestigt ist und ihr ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt – und scheint diesen Mann in Berutti gefunden zu haben. Doch das Interview wirft auch einen Schatten auf Hunzikers Vergangenheit.

Sie spricht offen über ihre Zeit in einer Sekte, die ihre Entscheidungen kontrollierte und sogar ihren beruflichen Werdegang beeinflusste. Sie wurde dazu gedrängt, die erfolgreiche Fernsehsendung 'Zelig' auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs zu verlassen, da die Sekte in einer 'persönlichen Krise' eine Chance für Neuanfang sah. Die Sekte habe ihr geraten, alles aufzugeben, wenn es am besten läuft, um eine Erschöpfung zu vermeiden.

Dieser Ausstieg aus 'Zelig' sei ein großer Verlust gewesen, da sie sich von einer Plattform distanzierte, die ihr viel bedeutet hatte. Neben den persönlichen Offenbarungen gab es auch einen ungewöhnlichen Auftritt Hunzikers im Rahmen einer neuen Tourismuskampagne. Sie bestieg eine SBB-Lokomotive im Züricher Hauptbahnhof und manövrierte diese. Im Gespräch mit blue News verriet sie, welche Reise sie sich noch wünscht.

Dieses Ereignis unterstreicht ihre Vielseitigkeit und ihren Mut, neue Herausforderungen anzunehmen. Das Interview zeichnet das Bild einer Frau, die trotz schwieriger Erfahrungen und dunkler Kapitel in ihrem Leben ihren Weg gefunden hat und nun bereit ist, ihr Glück zu leben und ihre Erfahrungen zu teilen. Es ist ein Zeugnis ihrer Stärke, Ehrlichkeit und ihres unerschütterlichen Glaubens an die Liebe. Hunziker zeigt sich verletzlich und authentisch, was ihr bei den Lesern sicherlich noch mehr Sympathie einbringen wird.

Die Offenheit, mit der sie über ihre Vergangenheit spricht, ist bewundernswert und kann anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Mut machen. Die Kombination aus persönlichen Einblicken, emotionalen Geständnissen und einem ungewöhnlichen Auftritt macht dieses Interview zu einem faszinierenden Porträt einer vielschichtigen Persönlichkeit





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michelle Hunziker Eros Ramazzotti Giovanni Berutti Interview Sekte Liebe Beziehung Schweiz Italien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRF stoppt Dokumentarfilm über Patrick FischerDer SRF hat einen Dokumentarfilm über die Schweizer Nationalmannschaft und Ex-Trainer Patrick Fischer gestoppt, nachdem dieser seine Verurteilung öffentlich gemacht und seinen Posten beim Eishockeyverband verloren hat. Zusätzlich wurde ein Moderator des Senders von seinen Aufgaben entbunden, nachdem rassistische Äußerungen aus seiner Vergangenheit bekannt wurden.

Read more »

Tamara Hunziker neue FDP-Präsidentin in Basel-Stadt – Schweizer Politik im ÜberblickTamara Hunziker wurde zur neuen Präsidentin der FDP Basel-Stadt gewählt. Dieser Wechsel findet vor dem Hintergrund wichtiger Entwicklungen in der Schweizer Politik, Wirtschaft und Gesellschaft statt, darunter steigende Ölpreise, globale Energiewende, Herausforderungen für Krebspatienten und die Zukunft der direkten Demokratie.

Read more »

Kurt Lanz wird neuer Geschäftsführer von swissICTKurt Lanz übernimmt am 1. August die Geschäftsführung von swissICT von Christian Hunziker. Er soll den Verband als zentrale Plattform für die digitale Transformation in der Schweiz stärken und bringt umfangreiche Erfahrung aus Wirtschaft, Politik und Technologie mit.

Read more »

Diese Frau rettete die Liebe zwischen Kate und WilliamAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Schweizer Börse: Kaufempfehlung für Schlusslicht und Leerverkäfer-AttackeEin Analyst sieht Potenzial im diesjährigen Börsenschlusslicht und gibt eine Kaufempfehlung ab. Gleichzeitig startet ein bekannter Leerverkäufer eine Kampagne gegen die Partners Group. Der Artikel beleuchtet auch den Fall von Relief Therapeutics und MindMaze Therapeutics, die in der Vergangenheit durch Spekulationen und Kursverluste auffielen.

Read more »

Liebe Trump-Regierung: Migros & Coop sind nicht das ProblemDie US-Exporte würden durch Vorschriften und Marktmacht behindert, findet die Trump-Regierung. Das ist nicht ganz zu Ende gedacht. Ein Kommentar.

Read more »