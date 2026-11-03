Michelle Gisin beendet Karriere nach schwerem Unfall

Die zweifache Olympiasiegerin Michelle Gisin beendet ihre Karriere. Ein Trainingsunfall im Dezember 2025 führte zu schweren Verletzungen und dem Entschluss.

Die Schweizer Skirennfahrerin Michelle Gisin hat offiziell bekannt gegeben, ihre aktive Laufbahn als Profisportlerin zu beenden. Die aus Engelberg stammende Athletin zog per sofort einen Schlussstrich unter ihre erfolgreiche Zeit im Weltcup, nachdem sie zuvor noch Hoffnung auf eine Rückkehr zum Wettkampfsport geäußert hatte. Ursprünglich plante die 2-fache Olympiasiegerin, erst im Winter nach der Heim-Weltmeisterschaft in Crans-Montana zurückzukehren, welche vom 1. bis 14. Februar stattfindet.

Schwerer Unfall beendet Sportkarriere

Der entscheidende Wendepunkt für das Karriereende war ein verheerender Trainingsunfall am 11.12.2025 auf der Corviglia in St. Moritz. Bei diesem Zwischenfall erlitt Michelle Gisin gravierende körperliche Schäden, darunter einen Kreuz- und Innenbandriss sowie Blessuren am Handgelenk. Besonders schwerwiegend war die schwere Verletzung an der Halswirbelsäule, die den weiteren Verlauf ihrer sportlichen Ambitionen maßgeblich beeinflusste.

Also read Suki Waterhouse und Robert Pattinson: Keine Hochzeit, Fokus auf Karriere und Familie

Nach monatelanger Rehabilitation nahm Gisin ihr Training schrittweise wieder auf. Sie begann mit Aufbautraining im Kraftraum und berichtete von stetigen Fortschritten in ihrer Genesung. In einem letzten Schritt kämpfte sie sich auch zurück auf den Schnee, um zu testen, ob sie den Anforderungen des internationalen Rennkalenders standhalten kann. Trotz dieser Bemühungen reichten die Erkenntnisse nicht mehr aus, um fortzufahren.

Konkrete Gründe für das Karriereende

Bereits Anfang August hatte Michelle Gisin ihren klaren Anspruch geäußert, auf den Ski entscheiden zu wollen. Sie wollte nicht ihre unglaublich schöne und erfolgreiche Karriere auf der Physio-Liege beenden lassen. Nach der intensiven Auseinandersetzung mit ihren aktuellen körperlichen Möglichkeiten und den langfristigen Perspektiven entschied sie sich nun jedoch dazu, ihre Laufbahn als Skirennfahrerin nicht weiterzuverfolgen. Diese Entscheidung trifft sie basierend auf den gesammelten Erkenntnissen aus der Reha-Phase.

Advertisement

Mit ihrem Karriereende endet eine Ära für den Schweizer Alpin-Ski. Michelle Gisin tritt als hochdekorierte Athletin zurück, die in der Vergangenheit zahlreiche Medaillen bei den höchsten Wettbewerben gewann. Ihre Entscheidung markiert das Ende einer vielseitigen Karriere, die durch Ausdauer und technische Präzision geprägt war. Die Obwaldnerin hinterlässt dabei ein beeindruckendes Palmarès, das sie in die Geschichte des Sports einschreibt.

Erfolge und Medaillenbilanz

Das sportliche Vermächtnis von Michelle Gisin ist reich an hohen Ehrungen. Ihr Palmarès ziert neben zwei goldenen Olympiamedaillen in der Alpinen Kombination (2018 und 2022) eine Bronzemedaille im Super-G bei den Winterspielen 2022 in Peking. Zudem konnte sie sich zwei WM-Kombi-Medaillen sichern, die sie in den Jahren 2017 und 2021 errang. Diese Erfolge unterstreichen ihre Position als eine der besten Allrounderinnen des Sports.

In der Saison 2020/21 belegte Michelle Gisin den dritten Rang im Gesamtweltcup. Sie schlug damit starke Konkurrentinnen wie Petra Vlhova und ihre Landsfrau Lara Gut-Behrami. Dieser dritte Platz im Gesamtklassement gilt als einer der Höhepunkte ihrer Weltcup-Karriere und belegt ihre Konstanz über mehrere Saisons hinweg. Mit diesem Ergebnis festigte sie ihren Status als Top-Athletin im internationalen Feld.