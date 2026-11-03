Michelle Gisin beendet Karriere als Skirennfahrerin

Die Schweizer Ski-Starin Michelle Gisin gibt ihren Rücktritt vom Rennsport bekannt. Sie verabschiedet sich nach vielen Jahren im Weltcup und blickt dankbar auf ihre Laufbahn zurück.

Die Schweizer Skirennfahrerin Michelle Gisin hat offiziell verkündet, dass sie ihre aktive Karriere im alpinen Skisport beendet. Swiss-Ski und die Athletin haben zur Pressekonferenz eingeladen, die unmittelbar nach den "aufschlussreichen Tagen im Schnee" stattfindet. Der Start für das Live-Ticker-Update ist um 11 Uhr angesetzt.

Emotionaler Abschied in St. Moritz

Mit diesem Schritt beendet Michelle Gisin eine erfolgreiche Zeit im internationalen Skisport. Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht, da sie zunächst erwartet hatte, die Notwendigkeit des Aufhörens zu spüren, sobald sie wieder auf den Skiern steht. Ein entscheidender Moment trat jedoch in St. Moritz ein, wo sie einen sehr emotionalen Zustand erlebte, der ihr klar machte, dass dies das Ende ihrer aktiven Rennlaufbahn ist.

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Gisin betonte, dass es einige Zeit dauerte, bis ihr Kopf diese Erkenntnis verarbeitet hatte. In den letzten zwei Wochen war dieser Prozess von Turbulenzen geprägt. Sie musste die Gefühle erst mit sich selbst herausfinden, bevor sie den Entschluss fasste, dem Sport zu verabschieden. Der Ort St. Moritz spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie dort als kleines Mädchen ihre ersten Schritte in Richtung Rennsport unternahm.

Dankbarkeit und familiäre Unterstützung

Für die finale Entscheidung war die Unterstützung durch ihre Familie unerlässlich. Insbesondere ihr Partner Luca sowie ihre Familie gaben ihr den notwendigen Raum, um die Entscheidung eigenständig zu treffen. Michelle Gisin erklärte, dass sie dankbar sei für all die Jahre, in denen sie auf höchstem Niveau im Weltcup fahren konnte. Diese Dankbarkeit fühlte sie besonders intensiv in den vergangenen Wochen.

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Der mentale Prozess des Loslassens kostete sie Kraft. Erst nachdem sie mit Luca und ihrer Familie gesprochen hatte, fand sie Klarheit. Sie verspürt tiefe Dankbarkeit für die Möglichkeit, jahrelang auf dieser hohen sportlichen Ebene aktiv zu sein. Der Abschied fällt ihr daher nicht schwer, da sie froh ist, diesen Schritt genau dort zu gehen, wo ihre Leidenschaft begann.

Zukunft als Begleiterin und Interviewerin

Auch wenn Michelle Gisin nicht mehr als Athletiin am Start ist, bleibt sie dem Skisport eng verbunden. Im Februar wäre die Weltmeisterschaft in Crans Montana ein großes Highlight gewesen. Nun wird sie an diesem Event teilnehmen, jedoch in einer anderen Rolle. Sie plant, Teil des Events zu sein und im Zielbereich Interviews mit den Athletinnen und Athleten zu führen.

Neben ihrer neuen Aufgabe als Medienvertreterin freut sie sich darauf, Luca endlich an seine Rennen begleiten zu dürfen. Die Unterstützung ihres Partners steht fortan im Vordergrund ihrer persönlichen Aktivitäten. Dieser Wechsel ermöglicht es ihr, den Sport aus nächster Nähe zu erleben, ohne unter dem Druck der Wettkampfleistung zu stehen. Es ist ein sanfter Übergang von der Aktiven zur Begleiterin.

Kontext und offizielle Bekanntgabe

Swiss-Ski bestätigt die Teilnahme von Michelle Gisin an der Pressekonferenz. Die Organisation lädt nach den erwähnten Tagen im Schnee zur offiziellen Erklärung ein. Die Ankündigung erfolgt transparent und direkt, um Spekulationen über ein mögliches Zurücktreten des Stars vorzubeugen. Die Pressekonferenz dient dazu, die Hintergründe der Entscheidung offenzulegen.

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Die Nachricht eines solchen Karrierendes betrifft viele Fans und Mitstreiter im Skisport. Für Michelle Gisin markiert es das Ende einer Ära, die in Engadin begann. Ihre Worte spiegeln eine klare Haltung wider: Sie verabschiedet sich freiwillig und mit einem positiven Gefühl. Der Fokus liegt nun auf der Verarbeitung der Vergangenheit und der Gestaltung der Zukunft außerhalb der Rennstrecke.