Michelle de Oliveiras Sommerferien: Eine Wiederentdeckung am Sprungturm

blue News Kolumnistin Michelle de Oliveira verbrachte ihre Sommerferien in der Schweiz und entdeckte ihre Liebe zum Springen am Sprungturm neu. Sie berichtet von ihren Erlebnissen in der Badi, der Überwindung ihrer Ängste und dem Gefühl, lebendig zu sein.

blue News Kolumnistin Michelle de Oliveira hat die Sommerferien mit ihren Kindern in der Schweiz verbracht und dabei eine alte Leidenschaft wiederentdeckt: den Sprungturm . Die blue News Kolumnistin verbrachte die Ferien zusammen mit ihrer Familie in der Schweiz. In der Badi erlebte sie am Sprungturm eine Wiederentdeckung ihrer Jugendliebe – und zog daraus wertvolle Lektionen für das Leben.

Bei einem Ausflug in die Badi mobilisierte Michelle de Oliveira all ihren Mut und wagte sogar einen Sprung vom Fünf-Meter-Brett. Das Springen spielt im Leben von Kindern eine bedeutende Rolle, so mein Eindruck. Nicht das Springen im Sinne von Rennen, sondern im Sinne von «Schau mal, wie hoch ich springen kann!». Es beginnt bei einer niedrigen Mauer, führt über Betten, grosse Steine, Klettergerüste – bis hin zum Sprungturm in der Badi. In meiner Kindheit verbrachte ich viel Zeit auf und um den Sprungturm. Dort war immer etwas geboten. Entweder pures Adrenalin, weil man selbst sprang, oder die Freude beim Beobachten der anderen. Wer traute sich, wer kehrte um, wer schaffte eine perfekte Schwalbe oder eine beeindruckende Arschbombe? Und so wie der Sprungturm plötzlich ein fester Bestandteil des Lebens war, verschwand er irgendwann wieder. Ohne grosses Platschen, eher mit einem geräuschlosen Kopfsprung. Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und stets auf der Suche nach Ausgeglichenheit – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hegt sie eine Vorliebe für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne teilt sie ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie. Ich verbrachte mit den Kindern Ferien dort und sie lernten sofort schwimmen – viel einfacher im Pool als im ungestümen Atlantik mit den oft unberechenbaren Wellen. In den Freibädern hier geht kaum jemand baden. Umso mehr genossen meine Kinder die Badi, in der ich selbst viele Sommer verbracht habe. Und wo es einen Sprungturm gibt. Beim zweiten Anlauf sprang er mit deutlich zitternden Knien. Er tauchte auf und weinte, weil er unfreiwillig eine Nasendusche bekommen hatte. Aufgeben war aber keine Option, und die nächsten Sprünge gelangen ihm. Ich konnte es ihm ansehen: Er hatte sich mit dem Sprungturm-Virus infiziert. Und steckte mich – scheinbar geheilt – wieder an. An einem Nachmittag am Zugersee bestieg ich, wie früher, mit meiner Schwester das Drei-Meter-Brett. Wow, viel höher, als es von unten aussah. Ich wusste, dass es immer so war, und doch überraschte mich die Distanz bis zur Wasseroberfläche. Aber ich wusste auch: Je länger man wartet, desto schwieriger wird es. Also Hirn aus und springen. Ich sprang gleich noch einmal. Stolz auf meinen Mut machte ich es mir auf dem Badetuch bequem. Aber dann wurde ich vom Göttibueb herausgefordert: «Komm Gotti, wir springen vom 5-Meter!» Warum eigentlich nicht, dachte ich und schwamm mit ihm zum Sprungturm. Oh je! Als ich dort oben stand, zitterten meine Knie wie die meines Sohnes bei seinem ersten Ein-Meter-Sprung. Während mein Göttibueb ohne Zögern sprang, zögerte ich. War das wirklich eine gute Idee? Oder würde ich mich verletzen? Der Göttibueb rief von unten: «Jetzt spring Gotti, das kannst du!», und zwei Mädchen ermutigten mich: «Sie schaffen das schon, einfach ausatmen beim Eintauchen.» Also mobilisierte ich jeden Rest Mut und sprang. Es machte so viel Spass, dass ich beim nächsten Badi-Besuch gleich mehrmals sprang. Es kostete mich jedes Mal Überwindung, aber das Gefühl danach, dieser Adrenalinstoss, war unglaublich. Zwar war ich, nachdem der Sprungturm nicht mehr Teil meiner Sommerferien war, einmal beim Bungeejumping im Verzascatal im Tessin und bin einmal in Neuseeland mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug gesprungen. Seither sind es aber nur noch metaphorische Sprünge ins Ungewisse, die ich wage. Ein paar grosse Sprünge im Leben zwar, aber so richtig physisch an die Grenzen gehen, das war mir abhandengekommen. Aber ich habe mir vorgenommen, in Zukunft immer wieder den Mut zu sammeln und zu springen: körperlich, aber auch metaphorisch. Auch wenn es hoch ist und mir die Knie zittern: Das Gefühl, etwas zu wagen, die Angst zu überwinden und einen Sprung aus der Komfortzone zu machen, ist nämlich grossartig. Halbnackt beim Joggen: «Männer haben keinen Anstand» – «Ein Sixpack ist sexy». Es fällt auf: Immer mehr Männer joggen ohne T-Shirt durch die Stadt. Manche Menschen finden das cool und sexy, andere ekeln sich vor den verschwitzten Halbnackten. Eine Umfrage





bluenews_de / 🏆 20. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Sprungturm Sommerferien Badi Michelle De Oliveira Springen

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Insel Pantelleria benennt Flughafen zu Ehren von Giorgio Armani umPantelleria benennt ihren Flughafen nach dem verstorbenen Modedesigner Giorgio Armani.

Weiterlesen »

Europarat lobt Schweiz für Fahrplan zur KlimaneutralitätDer Europarat hat die Schweiz für ihren Fahrplan zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 gelobt.

Weiterlesen »

SMG setzt Emissionspreis mit 46 Franken am oberen Ende festDie SMG Swiss Marketplace Group setzt den Emissionspreis für ihren Börsengang auf 46 Franken fest.

Weiterlesen »

Aargau: Familie muss Hund Snoopy abgeben oder aus Wohnung zügelnBarbara kämpft um ihren Yorkshire Terrier Snoopy, während Nachbarn Beschwerden einreichen.

Weiterlesen »

Kate Garraway bestellt versehentlich 12 Tonnen Schotter für ihren GartenDie britische Moderatorin Kate Garraway steht vor einem riesigen Schotterhaufen, der ihren Zugang blockiert.

Weiterlesen »

SRF-Sportmoderatorin Annette Fetscherin über ihren WochenendplanDie Sportmoderatorin Annette Fetscherin spricht über ihren Wochenendplan, der Polo-Spiele und Super-League-Moderation umfasst. Sie erzählt von ihrer Arbeit bei SRF, ihrer Leidenschaft für Pferde und Musik.

Weiterlesen »