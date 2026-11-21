Im Viertelfinal des Grand Slam of Darts warf Michael van Gerwen den ersten Neun-Darter seiner Karriere. Er gewinnt 16:11 gegen Tom Sykes.

Michael van Gerwen startete am Samstagabend spektakulär in sein Viertelfinal Match gegen Tom Sykes beim Grand Slam of Darts. Der niederländische Top-Spieler warf gleich im ersten Leg einen extrem seltenen Neun-Darter, um die 501 Punkte schnell auf null zu bringen. Für den dreifachen Weltmeister war dies eine historische Premiere, da er zuvor noch nie in einem Wettkampf mit einem solchen perfekten Start begonnen hatte. Van Gerwen erklärte nach dem Spiel, dass es das erste Mal in seiner gesamten Karriere sei, dass er ein Match mit diesem einzigartigen Kunststück eröffnete. Sein Gegner Tom Sykes reagierte daraufhin ebenfalls mit einer perfekten Leistung.

Historischer Doppelerfolg mit perfektem Leg

Nicht nur Michael van Gerwen zeigte auf dem Parkett in Wolverhampton hohe Präzision, sondern auch sein Konkurrent Tom Sykes gelang kurz darauf dasselbe Kunststück. Sykes warf ebenfalls ein perfektes Leg, bei dem er seine 501 Punkte in genau neun Würfen eliminierte. Zwei Neun-Darter in einer einzigen Partie haben einen extremen Seltenheitswert und werden nur äußerst selten im professionellen Dartsport erzielt. Vor TV-Kameras war dies erst zum dritten Mal in der Geschichte des Sports passiert. Zuletzt sahen die Zuschauer dieses Phänomen im Jahr 2014, als James Wade und Robert Thornton dieses Kunststück vollbrachten. Zuvor hatte der Legende Phil Taylor im Jahr 2010 in der Premier League sogar beide Neun-Darter in einem Match selbst geworfen.

Also read Michael Graber SVP Kandidat für Bundesrat

Entscheidung im Viertelfinal zugunsten van Gerwens

Trotz der beeindruckenden Starts beider Spieler konnte sich Michael van Gerwen am Ende des spannenden Viertelfinals durchsetzen. Er entschied das Match letztlich mit einem klaren Ergebnis von 16:11 für sich und zog damit ins Halbfinale ein. Der Wettkampf in Wolverhampton zeigte erneut die hohe Qualität und Dramatik des Grand Slam of Darts, bei dem selbst die besten Spieler der Welt von solchen seltenen Momenten profitierten. Van Gerwens Sieg markiert seinen weiteren Vormarsch im Turnier, während Sykes als Verlierer das Turnier vorzeitig beendet. Die Leistung der beiden Spieler unterstrich die technische Meisterschaft, die für dieses Turnier typisch ist.

Advertisement

Halbfinale: Niederländer trifft auf Landsmann

Nach seinem Erfolg im Viertelfinal trifft Michael van Gerwen im Halbfinale auf seinen Landsmann Gian van Veen. Dieses Duell verspricht eine intensive Begegnung zwischen zwei starken niederländischen Spielern, die um den Einzug ins Endspiel kämpfen werden. Van Gerwen wird versuchen, seine Form aus dem Viertelfinal fortzusetzen und sich für das Finale zu qualifizieren. Gian van Veen stellt dabei eine ernsthafte Herausforderung dar und wird versuchen, die Niederlage im Viertelfinal zu verhindern. Das Halbfinale wird somit zu einem hochkarätigen Kampf um die Finalteilnahme.

Der andere Halbfinalplatz im Fokus

Neben dem Spiel von Michael van Gerwen und Gian van Veen wird der andere Halbfinalplatz zwischen Kevin Doets und Gerwyn Price ausgespielt. Diese beiden Spieler treten gegeneinander an, um den letzten Finalisten zu bestimmen. Kevin Doets und Gerwyn Price haben sich ebenfalls durch starke Leistungen im Turnier qualifiziert und werden nun um den letzten Platz in der Endrunde kämpfen. Das Ergebnis dieses Duells wird entscheiden, wer sich im Finale mit dem Gewinner von Van Gerwens und Van Veen Match messen darf. Die Konzentration aller Spieler liegt nun auf dem Erreichen des Finals, das den Höhepunkt des Turniers darstellt.