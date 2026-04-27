«Michael» – Rekordstart für umstrittene Jackson-Biografie

Die Filmbiografie «Michael» über Michael Jackson startet mit Rekordeinnahmen, wird aber wegen der Auslassung von Kindesmissbrauchs-Vorwürfen kritisiert. Der Film spielte weltweit über 217 Millionen Dollar ein, doch Kritiker bemängeln die fehlende Auseinandersetzung mit kontroversen Aspekten von Jacksons Leben.

Der Film «Michael», eine Biografie über den Pop-Superstar Michael Jackson , hat einen rekordverdächtigen Start hingelegt, ist aber gleichzeitig von heftiger Kritik begleitet. Trotz Einnahmen von rund 97 Millionen Dollar in Nordamerika und über 217 Millionen Dollar weltweit, was neue Bestmarken für Musik- Biopic s darstellt, wird dem Film vorgeworfen, die schwerwiegenden Anschuldigungen des Kindesmissbrauch s, die Jackson im Laufe seines Lebens begleiteten, auszuklammern.

Diese bewusste Auslassung hat bei Kritikern und Teilen der Öffentlichkeit für Empörung gesorgt, da sie einen unvollständigen und möglicherweise verharmlosenden Eindruck von Jacksons Leben vermittelt. Die Produktion des Films war von Anfang an komplex und kostspielig. Ursprünglich enthielt der Film Szenen, die sich mit den Vorwürfen von Jordan Chandler befassten, einem Jungen, dem Jackson 1994 im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung 23 Millionen Dollar zahlte.

Aufgrund der Bedingungen dieser Einigung mussten jedoch umfangreiche Nachdrehs im Wert von schätzungsweise 50 Millionen Dollar durchgeführt werden, um den Film vor dem Auftreten dieser Anschuldigungen zu beenden. Die Hauptrolle des Michael Jackson übernimmt dessen Neffe Jaafar Jackson, und der Film wurde mit der Unterstützung des Jackson-Nachlasses produziert, was die Frage nach der Objektivität der Darstellung aufwirft. Der Start von «Michael» in den nordamerikanischen Kinos war phänomenal.

Mit 97 Millionen Dollar an Einnahmen in den USA und Kanada brach der Film den bisherigen Rekord für den Start eines Musik-Biopics. Im internationalen Raum konnte «Michael» weitere 120,4 Millionen Dollar einspielen, was zu einem weltweiten Startumsatz von 217,4 Millionen Dollar führte – ein weiterer neuer Rekord. Dieser kommerzielle Erfolg steht jedoch im krassen Gegensatz zu den ethischen Bedenken, die im Zusammenhang mit dem Film geäußert wurden.

Michael Jackson, der 2009 im Alter von 50 Jahren verstarb, war mehrfach mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern konfrontiert worden. Obwohl er sich stets für unschuldig erklärt hatte, gab er zu, sein Schlafzimmer mit Kindern geteilt zu haben. Ein Strafprozess im Jahr 2005 endete mit einem Freispruch, doch die Vorwürfe blieben bestehen und überschatteten sein Vermächtnis.

Die Entscheidung, diese Vorwürfe im Biopic zu ignorieren, hat zu einer hitzigen Debatte geführt, ob ein Film über Jackson ohne die Auseinandersetzung mit diesen kontroversen Aspekten überhaupt gemacht werden sollte. Einige Mitglieder der Jackson-Familie, darunter seine Schwester Janet Jackson und seine Tochter Paris, haben sich öffentlich gegen den Film ausgesprochen. Die Produktion von «Michael» war von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, stellten die Produzenten fest, dass der dritte Akt des Films die Vorwürfe von Jordan Chandler behandelte.

Da der Jackson-Nachlass durch die Bedingungen der außergerichtlichen Einigung daran gehindert war, Chandler im Film zu erwähnen, mussten umfangreiche und teure Nachdrehs durchgeführt werden. Regisseur Antoine Fuqua und Drehbuchautor John Logan überarbeiteten den Film, sodass er im Jahr 1988 endet, bevor die Anschuldigungen öffentlich wurden. Diese Entscheidung wurde von Kritikern scharf kritisiert, die bemängelten, dass der Film wichtige und kontroverse Aspekte von Jacksons Leben ausklammert und somit ein unvollständiges Bild zeichnet.

Trotz der Kritik wird Jaafar Jacksons Darstellung seines Onkels von vielen gelobt. Der Film versucht, den Weg zum «King of Pop» zu beleuchten, der von beispiellosem Ruhm, aber auch von tiefen Schatten geprägt war. Die Frage bleibt jedoch, ob «Michael» ein faires und umfassendes Porträt eines der umstrittensten Popstars aller Zeiten liefern kann, oder ob er lediglich eine glorifizierte und beschönigende Darstellung seines Lebens bietet.

Der Erfolg des Films zeigt, dass das Interesse an Michael Jackson weiterhin groß ist, aber die Kontroverse um seine Vergangenheit wird ihn wohl weiterhin begleiten





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Jackson Biopic Film Kritik Kindesmissbrauch Rekordstart Jaafar Jackson

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Michael Jackson Biopic bricht EinspielergebnisseDas Biopic über Michael Jackson hat einen rekordverdächtigen Start an den Kinokassen hingelegt und die Erwartungen der Branche übertroffen. Der Film erzählte von Jacksons Kindheit bis zur Bad-Tour, lässt aber kritische Episoden wie Missbrauchsvorwürfe aus.

Read more »

Michael Gwerder gewinnt das Ob- und Nidwaldner Kantonale in HergiswilMichael Gwerder sichert sich den Sieg beim 121. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Hergiswil nach einem spannenden Schlussgang gegen Christian Zemp. Das Fest bot zahlreiche weitere Highlights und Auszeichnungen für verschiedene Schwinger.

Read more »

Michael Jackson Film: Zürich feiert Rekord-Biopic trotz KritikDas Biopic über Michael Jackson startet mit 217 Millionen Dollar Einnahmen weltweit. Bei Kritikern erreicht er nur 38 Prozent Zustimmung – auch weil der Film die Realität verfälsche.

Read more »

Kritikerreißen «Michael» auseinander, Publikum feiert RekordhitDas Michael Jackson Biopic startet weltweit erfolgreich, trotz negativer Kritiken. Der Film wird für seine Darstellung der Realität kritisiert, da er heikle Kapitel in Jacksons Leben ausblendet und sich hauptsächlich auf seinen Aufstieg und seine Musik konzentriert. Fans feiern den Film jedoch als Highlight.

Read more »

Trump Attentatsversuch: Michael Glantz isst trotz Schüssen SalatNach den Schüssen im Washington Hilton wird US-Präsident Donald Trump in Sicherheit gebracht. Im Saal sorgt ein Mann für Aufsehen, der seelenruhig sitzen bleibt.

Read more »

Michael Jackson Film: Zürich feiert Rekord-Biopic trotz KritikDas Biopic über Michael Jackson startet mit 217 Millionen Dollar Einnahmen weltweit. Bei Kritikern erreicht er nur 38 Prozent Zustimmung – auch weil der Film die Realität verfälsche.

Read more »