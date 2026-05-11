Michael Pennington, bekannt aus "Star Wars", ist im Alter von 82 Jahren gestorben

Der britische Schauspieler Michael Pennington ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle als Moff Jerjerrod in "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Trotz seines Kultstatus im Film sah er seine wichtigste Arbeit am Theater, insbesondere in Shakespeare-Stücken wie "Hamlet" oder "König Lear". Michael Pennington hatte nur eine kleine Rolle in "Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter", doch sie machte ihn berühmt. Als Todessternkommandant Moff Jerjerrod erlangte er Kultstatus. Seine eigentliche Karriere spielte sich aber am Theater ab, mit grossen Rollen in Shakespeare-Stücken wie "Hamlet", "Macbeth" oder "König Lear". Der britische Schauspieler ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie mehrere Medien, darunter "The Telegraph", berichten. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.

Der britische Schauspieler Michael Pennington ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle als Moff Jerjerrod in " Star Wars : Die Rückkehr der Jedi-Ritter".

Trotz seines Kultstatus im Film sah er seine wichtigste Arbeit am Theater, insbesondere in Shakespeare-Stücken wie "Hamlet" oder "König Lear". Michael Pennington hatte nur eine kleine Rolle in "Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter", doch sie machte ihn berühmt. Als Todessternkommandant Moff Jerjerrod erlangte er Kultstatus. Seine eigentliche Karriere spielte sich aber am Theater ab, mit grossen Rollen in Shakespeare-Stücken wie "Hamlet", "Macbeth" oder "König Lear".

Der britische Schauspieler ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie mehrere Medien, darunter "The Telegraph", berichten. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht





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