Ryanair-Chef Michael O'Leary prophezeit für Europa eine Marktbereinigung auf vier große Fluggesellschaften. Dies soll Preise niedrig halten und die Dominanz der Network Carrier brechen.

Ryanair -Chef Michael O'Leary hat eine drastische Veränderung des europäischen Luftfahrtmarktes vorhergesagt. Er ist überzeugt, dass sich das Feld der großen Fluggesellschaften in Europa bis zum Jahr 2029 auf nur noch vier Akteure zusammenraffen wird. Diese Prognose stützt er auf historische Vergleichsdaten aus den Vereinigten Staaten, wo sich der Markt ebenfalls von neun auf vier dominierende Gruppen konsolidierte.

Marktbereinigung nach US-Vorbild

Die Erfahrung in den USA zeigt, dass vier große Airlines heute mehr als 70 Prozent des gesamten Passagieraufkommens auf sich vereinen. O'Leary erwartet eine ähnliche Entwicklung für den europäischen Kontinent innerhalb der nächsten fünf Jahre. Ryanair soll dabei nicht nur überleben, sondern eine entscheidende Kontrollfunktion ausüben. Die Low-Cost-Carrier soll verhindern, dass die verbleibenden drei großen Netzwerkgruppen den Markt alleinig dominieren.

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Preisdruck gegen Network Carrier

Michael O'Leary kritisiert scharf die Preisgestaltung der traditionellen Fluggesellschaften. Er wirft den drei großen Netzwerkgruppen vor, Kunden durch hohe Ticketpreise zu belasten, während sie gleichzeitig von Qualität und Umsteigeverbindungen sprechen. Ryanair positioniert sich als direktes Gegengewicht zu diesem Verhalten. Das Unternehmensziel besteht darin, die Preise konstant niedrig zu halten und so die Konkurrenten unter Druck zu setzen.

Keine Überteuertung wie Lufthansa

Der Vorstandschef von Ryanair grenzt sein Unternehmen explizit von der Strategie der Lufthansa Group ab. O'Leary betonte, dass Ryanair niemals fett, dumm und teuer werden wird, wie es bei der deutschen Netzwerkarline der Fall sei. Diese klare Abgrenzung soll signalisieren, dass das Geschäftsmodell auf Kosteneffizienz und Erschwinglichkeit basiert, im Gegensatz zu den profitmaximierenden Ansätzen der etablierten Kontrahenten.

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Ausbau der Wartungskapazitäten

Neben der Marktprognose arbeitet Ryanair intensiv an der infrastrukturellen Absicherung. In Porto wird die Wartungskapazität der Fluggesellschaft verdreifacht. Dieser massive Ausbau dient der Sicherung der Betriebsflotte und der langfristigen Effizienzsteigerung. Die Investitionen unterstreichen den Willen von Ryanair, auch in einer konsolidierten Marktlandschaft eine starke operative Position zu behaupten.

Langfristige Marktperspektive

Durch die Kombination aus aggressiver Preispolitik und massivem Ausbau der technischen Kapazitäten sieht sich Ryanair in der Lage, den Wettbewerb zu diktieren. Michael O'Learys Vision eines auf vier Spieler beschränkten Marktes zielt darauf ab, die Profitmargen der Network Carrier zu drücken. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob diese Strategie in der Praxis Bestand hat und sich die europäischen Passagiere tatsächlich von niedrigeren Preisen profitieren.