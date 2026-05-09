Michael Heule droht das Saisonende vor Meisterdebüt – Seine Handverletzung ungewiss - Der Bundesligist will ihn nicht lassen. Keine Chance mehr für die andere Hälfte? - Ruf nach anderen Einsatzern

Die letzten Informationen vor dem ersten Auftritt der Berner Oberländer als Meister. Spelts Publikumsliebling Michael Heule nie wieder für den FC Thun? His Handinjury in this season is unclear about being restored to this year.

Michael Heule droht das Saisonende – und der halben Mannschaft eine Gelbsperre - Die letzten Informationen vor dem ersten Auftritt der Berner Oberländer als Meister.

Spielt Publikumsliebling Michael Heule nie wieder für den FC Thun? Ob der Linksverteidiger nach seiner Handverletzung in dieser Saison noch mal eingesetzt wird, ist ungewiss – die Liste mit Clubs, die ihn verpflichten möchten, sehr lang. Den Meistertitel haben sich die Berner Oberländer am letzten Wochenende gesichert, in den drei ausstehenden Saisonbegegnungen steht dennoch einiges auf dem Spiel – für diejenigen unter ihnen, die heuer noch nicht den Beweis haben erbringen können, unverzichtbares Kadermitglied zu sein.





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