Michael Gwerder gewinnt das Ob- und Nidwaldner Kantonale in Hergiswil

Michael Gwerder sichert sich den Sieg beim 121. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Hergiswil nach einem spannenden Schlussgang gegen Christian Zemp. Das Fest bot zahlreiche weitere Highlights und Auszeichnungen für verschiedene Schwinger.

Das 121. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Hergiswil erlebte einen spannenden Verlauf mit neun teilnehmenden Eidgenossen. Michael Gwerder , der Eidgenosse aus Schwyz, sicherte sich den Sieg im Schlussgang gegen Christian Zemp aus Kerns.

Gwerder führte bereits zur Mittagspause und musste lediglich einen Gestellten hinnehmen, während er alle anderen Gänge gewinnen konnte. Der entscheidende Moment kam, als Zemp im vierten Gang nicht mehr kontern konnte und auf dem Rücken landete, was Gwerder den Festsieg bescherte. Das Fest bot zahlreiche weitere Highlights. Christian Zemp, der bei seinem Heim-Kantonalen im Schlussgang stand, zeigte eine starke Leistung und wurde vom Publikum gefeiert.

Lukas Bissig, der als Topfavorit galt, verpasste den Schlussgang knapp, ihm fehlten lediglich 0,25 Punkte auf Gwerder. Es gab beeindruckende Auftritte von Marcel Bieri, der sich mit einer Maximalnote zurückmeldete, und Jonas Burch, der mit einem schnellen Sieg gegen Lukas Bissig auf sich aufmerksam machte. Auch die Kämpfe zwischen den Eidgenossen Michael Gwerder und Sven Schurtenberger sowie Lukas Heinzer und Marc Lustenberger sorgten für Spannung. Neben dem Festsieg von Michael Gwerder wurden auch weitere Schwinger ausgezeichnet.

Roland Reichmuth, Lukas Heinzer, Nando Durrer, Jonas Burch, Ueli Rohrer und Sven Lang erhielten einen Kranz. Jonas Durrer, Jonas Amrhyn und Martin Schönbächler gingen mit Eichenlaub nach Hause. Das Fest war geprägt von intensiven Kämpfen, überraschenden Wendungen und der Begeisterung des Publikums. Die Dominanz von Michael Gwerder, der über den gesamten Tag hinweg seine Führung verteidigte, war jedoch unbestritten.

Der Schlussgang zwischen Gwerder und Zemp war der Höhepunkt eines ereignisreichen Schwingfestes





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