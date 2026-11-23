Micasa bestätigt den Rückzug von CEO Manuel Landolt Ende Februar 2027. Der Logistik-Unternehmer Toni Shala führte das kriselnde Möbelhaus mit Restrukturierungsmaßnahmen.

Der kriselnde Schweizer Möbelhändler Micasa vollzieht einen weiteren Führungswechsel an der Spitze. Manuel Landolt hat angekündigt, sein Amt als Chief Executive Officer (CEO) niederzulegen. Das Unternehmen gab am Montag bekannt, dass Landolt seinen Posten voraussichtlich per Ende Februar 2027 verlässt.

CEO Manuel Landolt verlässt Micasa mit Zieltermin

Manuel Landolt plant, seine aktuellen Aufgaben bis zu seinem offiziellen Austritt uneingeschränkt wahrzunehmen. In dieser Übergangsphase wird er die laufenden Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen des Unternehmens weiter begleiten. Der Verwaltungsrat von Micasa dankte Landolt öffentlich für seinen bedeutenden Beitrag zum Aufbau von Micasa als eigenständiges Unternehmen. Besonders geschätzt wird sein Einsatz während der schwierigen Phase der Restrukturierung.

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Toni Shala übernimmtownership seit Oktober

Die aktuelle Situation an der Spitze ist das Ergebnis einer kürzlichen Eigentümeränderung. Toni Shala, ein Logistik-Unternehmer, ist seit Anfang Oktober neuer Eigentümer von Micasa. Shala übernahm die Kontrolle über das Unternehmen in einer Zeit, in der der Möbelhändler erhebliche finanzielle und operative Schwierigkeiten bewältigen muss.

Landolt selbst ist erst seit Ende Oktober als neuer Chef der früheren Migros-Tochter tätig. Seine kurze Amtszeit war daher vorwiegend von der Integration unter der neuen Führung und der Sicherung der Unternehmensstruktur geprägt. Der Wechsel zum neuen Eigentümer Shala markierte einen wichtigen Schritt in der Geschichte des traditionsreichen Geschäfts.

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Wirtschaftliche Implikationen für den Schweizer Markt

Der geplante Rückzug von Landolt im Jahr 2027 deutet auf eine langfristige Strategie zur Stabilisierung des Unternehmens hin. Investoren und Marktbeobachter achten auf die Auswirkungen dieser Führungsentscheidung auf das Geschäftsklima im Schweizer Einzelhandel. Micasa steht vor der Herausforderung, seine Marktposition nach der Restrukturierung wieder zu festigen.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem die Konsolidierung des Unternehmens im Vordergrund steht. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Strategie unter der Leitung von Shala auf die Zukunft von Micasa auswirkt. Der Markt wird genau beobachten, ob die angestrebten Stabilisierungsmassnahmen nachhaltig wirken.

Ausblick auf die weitere Entwicklung

Bis zum geplanten Austritt von Landolt im Februar 2027 liegt der Fokus auf der Vollendung der laufenden Projekte. Die Kommunikation des Unternehmens betont die Kontinuität in der Führung, um Unsicherheiten bei Mitarbeitern und Kunden zu minimieren. Die nächsten Monate werden entscheidend sein für die Wahrnehmung der neuen Eigentümerstruktur durch die Öffentlichkeit.

Es ist zu erwarten, dass die restliche Amtszeit von Landolt weiterhin von operativen Entscheidungen und der Optimierung der Geschäftsprozesse geprägt sein wird. Micasa wird dabei versuchen, seine Effizienz zu steigern und die Marke auf dem deutschen und internationalen Markt zu stärken. Die Entwicklung wird sich in den kommenden Quartalen weiter zeigen.