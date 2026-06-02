Micarna baut neuen Standort in Saint-Aubin und verlegt Geflügelproduktion von Courtepin

Micarna will die Geflügelproduktion von Courtepin nach Saint-Aubin verlegen. Der Standort in Courtepin ist am Ende seines Lebenszyklus angekommen und stösst an seine Grenzen. Ein Neubau in Saint-Aubin ist die einzige realistische Lösung.

Micarna will die Geflügelproduktion von Courtepin nach Saint-Aubin verlegen. Der Standort in Courtepin ist am Ende seines Lebenszyklus angekommen und stösst an seine Grenzen. Ein Neubau in Saint-Aubin ist die einzige realistische Lösung.

Der neue Standort wird langfristige Stabilität und wichtige Fortschritte ermöglichen, etwa beim Tierwohl, bei der Reduktion von Foodwaste sowie beim Energie- und Wasserverbrauch. Die Nachfrage nach Poulet steigt seit Jahren und kann zunehmend nicht mehr durch die Inlandproduktion gedeckt werden. Der Inlandanteil liegt aktuell bei 61,9 Prozent. Micarna verarbeitet rund 41 Prozent der Schweizer Geflügelproduktion und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Versorgung.

Dank der integrierten Wertschöpfungskette kann Micarna einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Schweizer Poulet anbieten. Der Ersatzneubau trägt dazu bei, die Versorgung mit Schweizer Poulet langfristig zu sichern und sie gleichzeitig in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Im Zusammenhang mit dem Projekt werden Klima, Baugrund und ein hoher Wasserbedarf von rund 650 000 Kubikmeter pro Jahr diskutiert. Micarna verspricht bei Verzögerungen verlässliche Übergangslösungen.

Bis der Ersatzneubau in Saint-Aubin realisiert ist, produzieren wir weiterhin in Courtepin im unveränderten Umfang. Für unsere Partnerbetriebe ergeben sich daraus keine Nachteile. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und investieren gezielt in eine stabile Wertschöpfungskette. Jede Verzögerung - egal durch wen ausgelöst - führt dazu, dass Verbesserungen, beispielsweise im Tierwohl sowie beim Energie- und Wasserverbrauch, erst später wirksam werden.

Wir sind überzeugt, dass unser Bauprojekt nicht nur ökologisch deutlich vorteilhafter ist, sondern auch unseren Mitarbeitenden einen klaren Mehrwert bietet - etwa durch bessere Ergonomie, hellere Räumlichkeiten und weniger repetitive Arbeiten. Optigal wird auf eine semi-extensive Rasse umgestellt. Gleichzeitig ist von einer hohen Jahresmenge in Saint-Aubin die Rede. Wie passt das zusammen?

Und was bedeutet das für die Produzenten? Die Nachfrage nach Poulet wächst. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach mehr Tierwohl. Mit der Umstellung auf eine semi-extensive Rasse reagieren wir auf diese Entwicklung und schaffen ein Angebot aus Schweizer Produktion, das unseren Kundinnen und Kunden mehr Wahlfreiheit bietet.

Gleichzeitig eröffnen wir auch unseren Produzenten eine Alternative und entwickeln das Programm gemeinsam mit ihnen weiter. Unser Ziel ist, mehr Tierwohl nicht nur in einer Nische, sondern für eine breite Kundschaft zugänglich zu machen. Dafür braucht es Partnerbetriebe, die diesen Weg mitgehen. Ist die Pouletproduktion damit auch für Schweinehalter eine Option? Schliesslich herrscht in der Schweizer Schweinehaltung Strukturdruck vor, Margen sind eng





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