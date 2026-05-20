Mgrit Osterloh: Die Frauenquote ist ein Bumerang und schadet Frauen

Mgrit Osterloh kritisiert die Frauenquote und spricht von Problemen für Frauen in Spitzenpositionen und eine leere Pipeline für Frauen auf unteren Positionen. Sie betont, dass Frauen im Gegensatz zu Männern in gleicher Position nicht gleich viel Erfahrung sammeln und das kann zu Unzufriedenheit führen.

Die Frauenquote wirkt, der Frauenanteil in den Chefetagen steigt. Doch die Wirtschaftsprofessorin Margrit Osterloh sagt: Die Quote ist ein Bumerang und schadet den Frauen. In ihrem neuen Buch fordert die einstige Befürworterin der Quoten ein Umdenken.

Margit Osterloh, Wirtschaftswissenschaftlerin, Personenkette aufklappen Personen-Box zuklappen Margit Osterloh, 1943, ist eine deutsche Ökonomin. Sie hatte bis zu ihrer Emeritierung im Jahr 2009 eine ordentliche Professur für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich inne und war vormals die Präsidentin der Gleichstellungskommission der Universität Zürich. Sie forscht unter anderem zum Thema Frauen in Führungspositionen und ist Mitgründerin des Thinkthanks CREMA. SRF News: Frau Osterloh, die Frauenquote wirkt.

Der Anteil von Frauen in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen ist in den letzten Jahren gestiegen. Das ist doch ein Erfolg? Margrit Osterloh: Quantitativ wirkt die Quote zweifellos, der Frauenanteil hat sich erhöht. Das ist eine erfreuliche Tatsache und hat Dinge in Bewegung gebracht.

Die Frage ist aber, wie wir das heute beurteilen, ob es die Quote immer noch braucht. Sie sagen Nein. In ihrer neuesten Untersuchung haben Sie festgestellt, dass Frauen in Spitzenpositionen ihre Stelle schneller wechseln als Männer. Die Daten sind eindeutig: Frauen in Geschäftsleitungen der grössten Unternehmen bleiben im Schnitt nur etwa halb so lang wie Männer in der gleichen Position – also etwa drei bis vier Jahre.

Wenn Frauen so viel weniger Erfahrung in einer Position sammeln können, sind sie ständig mit männlichen Kollegen konfrontiert, die ihnen etwas voraushaben. Das ist keine angenehme Situation. Mit steigender Gleichberechtigung gleichen sich die Vorlieben von Männern und Frauen nicht an, sondern entwickeln sich auseinander. Woran liegt das?

Ein Grund ist dieQuote selbst. Weil Unternehmen die Quote erfüllen müssen, werden Frauen bei anderen Firmen abgeworben. Das führt zu einem «gläsernen Lift»: Frauen werden zwar schnell von aussen befördert, aber intern kommen sie nicht schneller voran. Dort konkurrieren sie mit Männern, die länger im Unternehmen und besser vernetzt sind.

Sie nennen dies eine «Leaky Pipeline»: Von unten rücken zu wenige Frauen nach. Früher lag das klar an der Diskriminierung. Heute liegt es wohl eher an den Vorlieben der Frauen selbst. Sie haben im Schnitt weniger Führungsaspiration als Männer





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