Mexiko-Stadt versinkt: Neue Satellitendaten zeigen alarmierendes Tempo

Satellitendaten der NASA zeigen, dass Mexiko-Stadt in weniger als 100 Jahren um zwölf Meter abgesunken ist. Die Absenkung gefährdet Infrastruktur und verschärft die Wasserkrise.

Neue Satellitendaten bestätigen alarmierende Entwicklungen: Mexiko-Stadt versinkt in einem beispiellosen Tempo. Innerhalb von weniger als einem Jahrhundert hat sich die Metropole um beeindruckende zwölf Meter abgesenkt, eine Entwicklung mit gravierenden Konsequenzen für die Infrastruktur und die Lebensqualität der Millionen Einwohner.

Die jüngsten Messungen der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA, durchgeführt an Schlüsselorten wie dem internationalen Flughafen und dem Ángel de la Independencia Denkmal, zeigen eine durchschnittliche Absenkung von zwei Zentimetern pro Monat. Diese Geschwindigkeit ist weltweit kaum zu übertreffen und macht Mexiko-Stadt zu einem der am stärksten gefährdeten Ballungsräume der Erde. Die Ursachen für diese dramatische Absenkung liegen in der geologischen Beschaffenheit des Untergrunds und der intensiven Nutzung der Grundwasserressourcen. Mexiko-Stadt wurde auf dem ausgetrockneten Bett eines ehemaligen Sees errichtet.

Über Jahrzehnte hinweg wurde exzessiv Grundwasser gefördert, um den Bedarf der wachsenden Bevölkerung zu decken. Dies führte zu einem drastischen Rückgang des Grundwasserspiegels und zur Verdichtung des Bodens. Die Folge ist ein kontinuierlicher Absackprozess, der bereits seit über einem Jahrhundert andauert. Historische Gebäude, darunter die im Jahr 1573 begonnene Kathedrale, weisen bereits sichtbare Neigungen auf, ein deutliches Zeichen der Instabilität des Untergrunds.

Die sinkenden Grundwasserstände haben zudem eine chronische Wasserkrise verschärft, die sich in Zukunft voraussichtlich noch weiter zuspitzen wird. Laut Enrique Cabral, einem Geophysiker an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, hat die Stadt insgesamt bereits zwölf Meter an Höhe verloren. Diese Absenkung führt zu erheblichen Schäden an kritischer Infrastruktur wie der U-Bahn, dem Abwassersystem, den Trinkwasserleitungen und den Strassen. Dies stellt eine enorme Herausforderung für die Hauptstadtregion dar.

Die aktuellen Daten stammen von Messungen des Satelliten Nisar, einer gemeinsamen Initiative von NASA und der indischen Weltraumforschungsbehörde, die zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 durchgeführt wurden. Nisar ist in der Lage, Veränderungen der Erdoberfläche in Echtzeit zu erfassen und bietet somit eine detaillierte und umfassende Perspektive auf die Situation in Mexiko-Stadt. Paul Rosen, ein Wissenschaftler des Nisar-Projekts, betont, dass die Erfassung von Daten aus dem Weltraum Einblicke in die Prozesse unter der Erdoberfläche ermöglicht und die tatsächlichen Veränderungen dokumentiert.

Das Team hofft, die Technologie in Zukunft weiter zu verfeinern, um noch präzisere Messungen für einzelne Gebäude durchführen zu können. Die Technologie soll weltweit eingesetzt werden, um Naturkatastrophen zu überwachen, Veränderungen von Verwerfungslinien zu analysieren, die Auswirkungen des Klimawandels in sensiblen Regionen wie der Antarktis zu verfolgen und Warnsysteme für Vulkanausbrüche zu verbessern. Für Mexiko-Stadt bedeuten die Nisar-Daten eine wichtige Grundlage für eine genauere Untersuchung der Absenkung und die Entwicklung von Massnahmen zur Minimierung der negativen Auswirkungen.

Lange Zeit hatte die Regierung das Problem weitgehend ignoriert und sich auf die Stabilisierung der Fundamente historischer Gebäude beschränkt. Inzwischen werden jedoch verstärkt Ressourcen in die Forschung investiert, um die Ursachen und Mechanismen der Absenkung besser zu verstehen. Cabral betont, dass ein umfassendes Verständnis der Situation die Grundlage für langfristige Lösungen bildet





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