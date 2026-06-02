Mexiko-Rundreise: Yucatán und Chiapas - Mayakultur und Naturwunder

Eine abwechslungsreiche Rundreise durch Yucatán und Chiapas mit Besuch berühmter Maya-Stätten, kolonialer Städte und einzigartiger Naturphänomene wie Cenoten und Flamingos.

Die Halbinsel Yucatán in Mexiko ist ein wahres Paradies für Kulturliebhaber und Naturfreunde. Weltberühmte Mayastätten, atemberaubende Naturschauspiele und farbenfrohe Zeugen der Kolonialzeit prägen diese einzigartige Region.

Eine vielseitige Rundreise durch die tropische Landschaft Yucatáns und das Hochland von Chiapas offenbart täglich die schönsten Gegensätze der mexikanischen Kultur. Besucher erleben nicht nur Hochkaräter der Maya-Kultur wie Chichén Itzá, Palenque oder Tulum, sondern auch weniger bekannte Ruinenstätten wie Calakmul, die der Dschungel nach und nach freigibt. Hier sind Archäologen oft zahlreicher als Touristen, was eine besonders authentische Atmosphäre schafft.

Ein Abstecher in die alte Kolonialstadt San Cristóbal de las Casas im Hochland bietet tiefe Einblicke in das Leben der indigenen Bevölkerung. Herrliche Badetage an der Playa del Carmen runden diese spannende Reise ab. Die Reise beginnt mit einem Mittagsflug von Zürich nach Cancún mit Edelweiss. Nach der Ankunft am frühen Abend erfolgt der Transfer ins komfortable Hotel Avani, das nur zehn Minuten vom Flughafen entfernt ist und in Gehdistanz zum größten Einkaufscenter Lateinamerikas liegt.

Der erste Abend steht zur freien Verfügung. Am nächsten Tag geht es früh nach Mérida, der heutigen Hauptstadt Yucatáns, die wegen ihrer aus Kalkstein erbauten Häuser auch als die weiße Stadt bekannt ist. Unterwegs wartet bereits das erste Highlight: Chichén Itzá, die größte und meistbesuchte Maya-Stätte Yucatáns und UNESCO-Weltkulturerbe. Hier bestaunen Besucher die großartige Stufenpyramide des Gottes der gefiederten Schlange, den Tempel der Krieger, den Palast des Jaguars und die Gruppe der Tausend Säulen.

Ein Frühstück in der Hacienda Chichén Itzá stärkt für die weitere Erkundung. Danach bietet sich die Gelegenheit, in einer Cenote zu baden - diese unterirdischen oder durch Höhleneinstürze entstandenen Süßwasserbecken waren den Maya heilig. Am frühen Nachmittag erreicht die Gruppe Mérida, wo ein kleiner Stadtrundgang einen ersten Überblick verschafft. Der Tag klingt mit einem gemeinsamen Abendessen im Hotel aus.

Ein weiteres Tagesziel ist das Fischerdorf Celestun am Golf von Mexiko. Das Mangroven-Biosphärenreservat ist bekannt für seine reiche Flora und Fauna. In der Flussmündung Estero lebt eine von nur zwei Kuba-Flamingo-Kolonien in Mesoamerika. Eine Bootsfahrt durch die Lagune führt zu zahlreichen rosafarbenen Flamingos und anderen Vogelarten.

Nach der Rückkehr nach Mérida steht der Abend zur freien Verfügung. Auf dem Weg in die Hafenstadt Campeche besuchen Reisende die Working Hacienda in Sotuta, eine liebevoll restaurierte ehemalige Sisal-Hazienda aus dem 18. Jahrhundert. Eine Zeitreise in die Vergangenheit zeigt, wie die Henequen-Verarbeitung - von der Agavenfaser bis zum Endprodukt - in der goldenen Epoche des Sisalbooms ablief.

Mit einem Pferdewagen, dem Truk, geht es durch die Agavenplantagen, vorbei an einem typischen Maya-Haus und einer Cenote, bevor ein Mittagessen mit yukatekischen Spezialitäten serviert wird. Anschließend führt die Reise nach Uxmal mit der Pyramide des Wahrsagers und dem Gouverneurspalast - eine weitere faszinierende Maya-Stätte und UNESCO-Weltkulturerbe. In den Bauten dieser wasserarmen Region findet sich häufig die Maske des Regengottes Chac mit seiner rüsselförmigen Nase. Am Abend wird Campeche erreicht.

In Campeche zeigt ein Stadtrundgang das koloniale Stadtzentrum, das ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und zum Schutz vor Piraten komplett ummauert wurde. Die Weiterfahrt nach Villahermosa führt entlang des Golfs von Mexiko, vorbei an fast unberührten Naturlandschaften. Villahermosa, inmitten tropischer Vegetation gelegen, ist bekannt für den archäologischen Park La Venta mit monumentalen Skulpturen und den berühmten 3000 Jahre alten Olmekenköpfen aus Basalt. Nach einer langen Busfahrt erreicht die Reisegruppe Chiapa de Corzo.

Eine spektakuläre Bootsfahrt durch die enge Schlucht des Cañon del Sumidero führt an Wasserfällen, Pelikanen, Kormoranen und Krokodilen vorbei. Ein Spaziergang durch die Altstadt zeigt den 1552 erbauten Brunnen Fuente Monumental de Ladrillo, der der spanischen Königskrone nachempfunden ist, und die Kirche Santo Domingo mit einer der ältesten Kirchenglocken Lateinamerikas. Über kurvenreiche Bergstraßen geht es hinauf ins Hochland von Chiapas, nach San Cristóbal de las Casas auf 2100 Metern Höhe.

Die 1528 gegründete Stadt trägt seit 1844 den Namen des bedeutenden Paters Bartolomé de Las Casas. Die Reise bietet eine unvergessliche Mischung aus Geschichte, Kultur und Natur, die jeden Besucher tief beeindruckt





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