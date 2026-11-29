Königin Mette-Marit von Norwegen verzichtet auf die Ladung zur Epstein-Kommission. Experten und Journalisten warnen vor Vertrauensverlust, da verfassungsrechtliche Bedenken die Entscheidung prägen.

Norwegens Königin Mette-Marit wird sich nicht einer Anhörung durch die sogenannte Epstein-Kommission stellen. Die Entscheidung, die Einladung der Untersuchungskommission zur Aufklärung ihrer früheren Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein abzulehnen, hat in Norwegen für erhebliche Kontroversen gesorgt.

Während das Königshaus mit verfassungsrechtlichen Argumenten operiert, sehen Experten und die Öffentlichkeit in der Absage ein Risiko für die Glaubwürdigkeit der Monarchie.

Verfassungsrechtliche Bedenken prägen die Entscheidung

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Der Auslöser für die Abweichung von der ursprünglichen Einladung war eine rechtliche Einschätzung des Büros von Ministerpräsident Jonas Gahr Støre. Das Kabinett des Premierministers warnte davor, dass eine Befragung der Königin Fragen zur Stellung der Monarchie und zur strikten Gewaltenteilung in Norwegen aufwerfen könnte. Diese rechtliche Beurteilung bildete die Grundlage für die Empfehlung an das Königshaus, nicht an der Anhörung teilzunehmen.

Kommunikationsleiterin Anne Kristin Hjukse betonte nach der offiziellen Mitteilung, dass es sich beim Büro des Ministerpräsidenten lediglich um eine rechtliche Einschätzung gehandelt habe. Letztlich liege die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Einladung vollständig beim Königshaus. Die offizielle Position des Hofes stützt sich auf diese verfassungsrechtlichen Besonderheiten, die eine direkte Unterwerfung der Monarchin unter ein parlamentarisches Untersuchungsgremium problematisch erscheinen lassen.

Vertrauensverlust durch fehlende Transparenz befürchtet

In medialen Diskussionen wird zunehmend kritisiert, dass die Transparenz der Aufklärung geopfert wurde. Chefredakteur Frode Hansen und Königshausexpertin Tove Taalesen diskutierten die Konsequenzen dieser Absage im Podcast "Blått blod" des Nachrichtensenders "Nettavisen" am 25. November 2026. Hansen warnt explizit vor einem Schaden für das Vertrauen in die norwegische Monarchie, da die Bevölkerung eine vollständige Aufklärung erwartet habe.

Die Expertin Taalesen hinterfragte zudem den Prozess, wie die Anfrage an das Büro des Ministerpräsidenten zustande kam. Der Hofchef Olav Heian-Engdal hatte sich zuvor bei Støre um eine Einschätzung bemüht. Taalesen vermutete, dass der Hof bei dieser früheren Kontaktaufnahme bereits erkennen ließ, welche Antwort er sich erhoffte, nannte jedoch keine konkreten Beweise für eine direkte Einflussnahme des Hofes auf die spätere Empfehlung.

Kritiker argumentieren, dass eine Untersuchung vor einer spezialisierten Kommission deutlich effektiver sei als mediale Interviews. Ein solches Gremium könne konkreter nachhaken und offene Punkte gezielt aufarbeiten. Hansen betonte, dass der Ort der Erklärung vor der Kommission liegen müsse, nicht vor einer Fernsehkamera. Die verpasste Chance einer umfassenden Befragung führt bei vielen Beobachtern zu der Sorge, dass wichtige Details im Dunkeln bleiben könnten.

Politische Verstrickungen und frühere Beziehungen

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Die politische Dimension der Affäre wird durch die früheren Beziehungen von Jonas Gahr Støre zum norwegischen Königshaus erschwert. wie "Aftenposten" im September 2026 berichtete, kannte Støre das damalige Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit bereits vor deren öffentlichem Engagement. Støre unterstützte das Paar in der Vergangenheit bei Fragen rund um die öffentliche Arbeit, was zu Diskussionen über mögliche Befangenheit führte.

Die Rechtsabteilung des norwegischen Justizministeriums untersuchte im Jahr 2010, ob daraus eine mögliche Befangenheit entstehen könnte, kam jedoch zu einem negativen Ergebnis. Eine weitere Überprüfung im Jahr 2022 bestätigte diese Einschätzung erneut. Støre erklärte seinerzeit, dass sich der private Kontakt zwischen ihm und dem Königshaus seit 2010 erheblich verringert habe. Das Verhältnis zum Kronprinzenpaar bezeichnete der Ministerpräsident als nicht besonders eng.

Trotz dieser Entlastungen bleibt ein Rest an Kritik bestehen, da die frühere Freundschaft Anlass bietet, die aktuelle Empfehlung der Regierung zu hinterfragen. Dass die ehemalige persönliche Verbindung den Einfluss auf die aktuelle Empfehlung hatte, ist zwar nicht nachgewiesen, doch bietet die Konstellation Kritikern weiterhin Stoff für Spekulationen und Fragen nach der Unabhängigkeit der Regierungsempfehlung.

Offene Fragen und begrenzte Zuständigkeit der Kommission

Trotz der Absage bleiben zahlreiche Fragen zur Intensität der Beziehungen zwischen Mette-Marit und Jeffrey Epstein ungeklärt. Kritiker vermuten, dass die Verbindungen zwischen den Jahren 2011 und 2014 enger und umfangreicher gewesen sein könnten, als bisher öffentlich bekannt ist. Unklar bleiben Details zu persönlichen Begegnungen, der Art des Austauschs und dem genauen Zeitpunkt, zu dem Mette-Marit von den Hintergründen rund um die Verbrechen von Epstein erfuhr.

Ein wesentlicher Faktor für die rechtliche Lage von Mette-Marit ist die begrenzte Zuständigkeit der Untersuchungskommission. Ihr primärer Auftrag richtet sich an Politiker und andere staatliche Amtsträger. Das norwegische Königshaus gehört nicht unmittelbar zu diesem Untersuchungsbereich. Dies unterscheidet die rechtliche Situation der Königin deutlich von der früherer Minister und Beamter, die zur Auskunft verpflichtet waren.

Während die Kritik an der verpassten Aufklärung anhaltend ist, verweist das Königshaus weiterhin auf die verfassungsrechtlichen Besonderheiten der norwegischen Monarchie. Mette-Marit hatte bereits im März 2026 dem norwegischen Sender NRK ein rund 20-minütiges Interview gegeben, das jedoch von Experten nicht als ausreichender Ersatz für eine Kommission-Befragung angesehen wird. Ein Ende der Diskussion um die Affäre ist vorerst nicht abzusehen.