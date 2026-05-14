Metropolitan Museum und Neue Galerie fusionieren: Neue Galerie wird Aussenstelle des Metropolitan Museums

Das renommierte New Yorker Metropolitan Museum und die Neue Galerie fusionieren. Ab 2028 wird die Neue Galerie als eine Art Aussenstelle des Metropolitan Museums betrieben.

Das renommierte New Yorker Metropolitan Museum und die Neue Galerie fusionieren. Ab 2028 wird die Neue Galerie als eine Art Aussenstelle des Metropolitan Museum s betrieben.

Die 2001 vom Kosmetikunternehmer und Kunstsammler Ronald Lauder gegründete Neue Galerie wird dann offiziell 'The Met Ronald S. Lauder Neue Galerie' heißen. Für die Kunstwelt bedeutet dies, dass eine der wirklich besonders geliebten und besonderen kulturellen Institutionen in New York erhalten bleibt und die Idee, wie sie geboren wurde, fortlebt.

Das Metropolitan Museum erhält damit eine Sammlung von 'Ikonen der Kunstgeschichte' mit Werken von Künstlern wie Egon Schiele, Gabriele Münter, Oskar Kokoschka, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Franz Marc und Paul Klee. Mit diesen Zusammenhängen wird in einer unglaublich eindrucksvollen Form eine gewisse Lücke in der Sammlung des Metropolitan Museums geschlossen.

Das 1870 gegründete Metropolitan Museum am Central Park in Manhattan hat eine umfassende Sammlung aus aller Welt von der Antike bis in die Moderne, rund sechs Millionen Besucher pro Jahr und gehört zu den berühmtesten und renommiertesten Museen der Welt. Mit den Cloisters im Norden Manhattans hat es bereits eine Aussenstelle, wo hauptsächlich mittelalterliche Werke ausgestellt werden. Der Zusammenschluss mit dem Metropolitan Museum wird das Vermächtnis seiner Neuen Galerie nun 'für die Ewigkeit erhalten und stärken', sagte Lauder.

Neben dem Gebäude und der aktuellen Sammlung werden Lauder und seine Tochter Aerin dem Metropolitan Museum auch noch 13 Werke aus ihrer Privatsammlung schenken, darunter berühmte Gemälde von Klimt, Kirchner und Beckmann. Für den laufenden Betrieb der 'Met Ronald S. Lauder Neuen Galerie' wird zudem ein Vermögensstock aufgesetzt, der bereits zu einem grossen Teil finanziert sei, sagte Hollein





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Metropolitan Museum Neue Galerie Fusionieren Ronald Lauder Kunstsammlung Ikonen Der Kunstgeschichte Egon Schiele Gabriele Münter Oskar Kokoschka Max Beckmann Ernst Ludwig Kirchner Wassily Kandinsky Franz Marc Paul Klee Metropolitan Museum Am Central Park Cloisters Ronald Lauder Stiftung Ronald S. Lauder Neue Galerie Vermögenstock

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tesla: 1500 neue Jobs für Batterieproduktion in GrünheideDer US-Elektroautobauer will in Grünheide ab 2027 Batteriezellen und Fahrzeuge an einem Standort fertigen. Dafür fliessen über 195 Millionen Franken in die einzige europäische Gigafactory.

Read more »

Tesla: 1500 neue Jobs für Batterieproduktion in GrünheideDer US-Elektroautobauer will in Grünheide ab 2027 Batteriezellen und Fahrzeuge an einem Standort fertigen. Dafür fliessen über 195 Millionen Franken in die einzige europäische Gigafactory.

Read more »

Bruno Müller-Meyer stellt in Galerie Vitrine aus: Felssturz prägt BildspracheDer Luzerner Künstler Bruno Müller-Meyer zeigt expressive Bergbilder, die auch vom Felssturz auf Blatten inspiriert sind. Die Ausstellung in der Galerie Vitrine startet am Samstag.

Read more »

Nationales Kulturgut - Wie die Blasmusik populär wurdeKlingendes Museum Bern: Die Anfänge der Blasmusik

Read more »