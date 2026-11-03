MeteoSchweiz: Warum Nebel in der Schweiz seltener zu werden scheint

MeteoSchweiz analysiert den Trend zu weniger Nebeltagen. Seit den 1970er-Jahren nimmt die Häufigkeit ab, doch langfristige Daten seit 1901 zeigen keine signifikante Änderung.

Die Wahrnehmung vieler Menschen, dass die Nebelschwaden in der Schweiz heute seltener auftreten als in früheren Jahren, hat durchaus eine statistische Grundlage. Laut Angaben der Meteorologischen Dienstes MeteoSchweiz ist die Anzahl der Nebeltage tatsächlich seit den 1970er-Jahren tendenziell rückläufig. Dieser beobachtete Rückgang ist das Ergebnis komplexer atmosphärischer Prozesse, deren vollständige Ursachen jedoch noch nicht vollständig verstanden sind. Der Eindruck einer generellen Abnahme entsteht durch die Kombination aus natürlichen Klimaschwankungen und veränderten regionalen Windmustern.

Hauptursachen für die abnehmende Nebelhäufigkeit

Die Entstehung von Nebel und insbesondere von Hochnebel hängt maßgeblich von der konkreten Wetterlage ab. Besonders häufig bilden sich diese Tröge bei stabilen Hochdrucklagen auf, die oft mit dem Bise-Wind verbunden sind. Solche spezifischen Wetterkonstellationen treten über längere Zeiträume nicht gleichmäßig auf, sondern variieren in ihrer Häufigkeit. In manchen Perioden dominieren sie den Schweizer Luftraum, während sie in anderen Zeiten eher eine untergeordnete Rolle spielen. Diese natürlichen Zyklen sind der primäre Faktor für die wahrgenommene Veränderung der Nebelwetter.

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Ein Blick auf die historischen Messdaten von MeteoSchweiz verdeutlicht diese Schwankungen eindrücklich. Zwischen den Jahren 1984 und 1993 gab es eine kurze, aber ausgeprägte Phase mit einer besonders hohen Anzahl an Nebeltagen. In dieser Dekade herrschten ungewöhnlich häufig die günstigen Wetterbedingungen vor, die die Nebelbildung begünstigten. Dieser Zeitraum steht im starken Kontrast zu den darauffolgenden Jahren, in denen sich das Wettergeschehen grundlegend änderte. Die Häufigkeit der begünstigenden Hochdrucklagen mit Bise nahm in dieser Zeit ab, was direkt zu einem Rückgang der sichtbaren Nebelschwaden führte.

Seit den 2000er-Jahren hat sich dieser Trend fortgesetzt. Die für Nebel und Hochnebel optimalen Wetterlagen traten in dieser neuen Epoche deutlich seltener auf als in den vorangegangenen Jahrzehnten. Dieser statistische Rückgang der günstigen meteorologischen Bedingungen ist einer der Hauptgründe für die insgesamt geringere Häufigkeit von Nebel in der jüngeren Vergangenheit. Die Daten zeigen, dass die Natur des Wetters starken zyklischen Veränderungen unterliegt, die nicht linear verlaufen, sondern in Wellenbewegungen stattfinden.

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Langfristige Analysen ohne signifikanten Trend

Trotz des deutlichen Rückgangs seit den 1970er-Jahren und den spezifischen Hochphasen in den 1980ern zeigt eine Betrachtung der gesamten Messreihe, die bis ins Jahr 1901 zurückreicht, ein anderes Bild. Über diesen langen Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert lässt sich kein statistisch signifikanter Langzeittrend feststellen. Das bedeutet, dass weder eine generelle, dauerhafte Zunahme noch eine systematische Abnahme der Nebelhäufigkeit wissenschaftlich belegbar ist. Die Daten variierten vielmehr stark von Jahrzehnt zu Jahrzehnt.

Neben den natürlichen Schwankungen der Wetterlagen tragen weitere, noch nicht vollständig verstandene Faktoren zur aktuellen Abnahme der Nebelhäufigkeit bei. Die genauen Mechanismen, die mit den klimatischen Veränderungen in Verbindung stehen, sind Gegenstand laufender Forschungen. Wer die Entwicklung über mehrere Jahrzehnte miterlebt hat, gewinnt daher leicht den subjektiven Eindruck, dass Nebel generell seltener geworden ist. Dieser Eindruck resultiert jedoch eher aus der Erinnerung an die extremen Nebelperioden der Vergangenheit als aus einem linearen Trend der letzten Jahre.

Prognosen und Auswirkungen auf die Zukunft

Die Vorhersage der Nebelhäufigkeit für die zukünftigen Jahre gestaltet sich außerordentlich schwierig. Da die für Nebel günstigen Wetterlagen über längere Zeiträume stark schwanken und nicht langfristig präzise vorhersagbar sind, bleibt die Zukunft unsicher. Es ist davon auszugehen, dass es auch in den kommenden Jahrzehnten wieder Phasen mit vielen Nebeltagen geben wird. Diese werden wahrscheinlich auf Phasen mit deutlich weniger Nebel folgen, was die natürlichen Zyklen der Atmosphäre widerspiegelt.

Die aktuelle Situation in der Schweiz zeigt also kein einfaches Bild von immer weniger Nebel. Stattdessen erleben wir eine Phase, in der die begünstigenden Wetterlagen seltener auftreten als in den 1980er-Jahren. Die langfristigen Daten seit 1901 betonen jedoch die enorme Variabilität des Schweizer Klimas. Die Vorhersagen von MeteoSchweiz deuten darauf hin, dass die Schwankungen zwischen vielen und wenigen Nebeltagen weiterhin das dominierende Muster bleiben werden, ohne dass eine klare Richtung in die eine oder andere Weise erkennbar ist.