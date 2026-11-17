MeteoSchweiz gibt Warnungen vor starkem Wind und Regen aus. Ab Dienstag, 17. November, betrifft die Unwetterlage weite Teile der Schweiz mit Böen und nasskalter Witterung.

Am Dienstag, dem 17. November, zeichnet sich in der Schweiz ein wechselhaftes und gefährliches Wetter muster ab. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, kurz MeteoSchweiz, hat für verschiedene Regionen eine kräftige Südwestströmung prognostiziert, die am späten Abend von einer Kaltfront verstärkt wird. Diese meteorologische Entwicklung sorgt für nasse Bedingungen und kräftige Winde, die in einigen Gebieten bis zu stürmischen Stärke erreichen können.

Aktuelle Warnungen und betroffene Gebiete

Die offiziellen Wetterwarnungen, die über das Meteoalarm-System verbreitet werden, betreffen eine breite Palette an Landschaften in der Eidgenossenschaft. Besonders betroffen sind der Jura, zahlreiche Voralpen- und Alpenregionen sowie Teile des Mittellands. In den tiefer gelegenen Gebieten rechnet MeteoSchweiz mit Temperaturen von etwa zwölf Grad Celsius. In erhöhten und exponierten Lagen sind dagegen heftige Windböen zu erwarten, die zu erheblichen Beeinträchtigungen im Alltag führen können.

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Schwere Windspitzen und Sicherheitsrisiken

Für exponierte Lagen oberhalb von 1800 Metern warnen die Meldungen vor extremen Windspitzen, die spezifisch für diese Höhenlagen gelten und nicht auf Talorte übertragen werden dürfen. Die Gültigkeitszeiträume dieser Warnungen variieren je nach Region und Topographie. Im Glarnerland werden ebenfalls detaillierte Warnhinweise ausgegeben, die lokale Besonderheiten berücksichtigen. Die Veröffentlichung auf der Website meteo.ch stellt sicher, dass Bürgerinnen und Bürger stets aktuelle Informationen zu den jeweiligen Gefahrenlagen erhalten.

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Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung

Die offiziellen Warntexte enthalten klare Anweisungen zum Schutz von Personen und Sachwerten. Vor allem wird vor abbrechenden Ästen und umstürzenden, ungenügend befestigten Gegenständen gewarnt. Es wird dringend empfohlen, lose Gegenstände im Freien zu befestigen oder einzuholen. Je nach regionaler Warnmeldung sollten zudem Wälder, Alleen und baumreiche Gebiete gemieden werden, um das Risiko von Verletzungen durch herabstürzende Lasten zu minimieren.

Regenfall und sinkende Schneefallgrenze

Im weiteren Wetterverlauf über den Rest der Woche wird sich die Lage deutlich abkühlen. In der Deutschschweiz sowie in Nord- und Mittelbünden fällt am Dienstag wiederholt Regen. Die Schneefallgrenze lag tagsüber bei etwa 1500 Metern, wird sich aber bis Samstagmorgen auf rund 1000 Meter absenken. Besonders in den westlichen Alpen können über mehrere Tage hinweg größere Neuschneemengen zusammenkommen, was die Bedingungen in den Bergen zusätzlich erschwert.