Meta kündigt Massenentlassungen an: KI verändert die Arbeitswelt

Der Facebook-Konzern Meta entlässt rund 8000 Mitarbeiter und setzt auf Künstliche Intelligenz. Der Schritt ist Teil eines umfassenderen Trends im Silicon Valley, bei dem KI-Systeme zunehmend menschliche Arbeitskräfte ersetzen.

Meta , unter der Führung von CEO Mark Zuckerberg , steht vor einem einschneidenden Umbruch. Der Konzern plant den Abbau von rund 8000 Arbeitsplätzen und wird tausende offene Stellen nicht besetzen.

Dieser drastische Schritt ist primär auf den rasanten Fortschritt und die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) zurückzuführen. KI-Systeme übernehmen immer mehr Aufgaben, was zu einer Verkleinerung von Teams und einer veränderten Arbeitsweise führt. Die Unsicherheit unter den Mitarbeitenden wächst, während Meta gleichzeitig massiv in KI-Infrastruktur investiert. Zuckerberg selbst hatte bereits im Januar angedeutet, dass 2026 das Jahr sein wird, in dem KI die Arbeitsweisen 'dramatisch' verändern wird.

Er beschrieb, wie Projekte, die früher grosse Teams erforderten, nun von einzelnen, hochqualifizierten Personen bewältigt werden können. Diese Entwicklung wirft grundlegende Fragen nach der Zukunft der Arbeitsplätze im Silicon Valley auf. Die Entlassungswelle bei Meta ist kein Einzelfall. Auch andere Tech-Unternehmen wie Google und Block, gegründet von Jack Dorsey, haben in den letzten Wochen und Monaten Stellen abgebaut.

Dorsey argumentierte, dass KI-Werkzeuge in Kombination mit kleineren Teams eine 'neue Art zu Arbeiten' ermöglichen, die die Art und Weise, wie Unternehmen aufgebaut und geführt werden, grundlegend verändert. Er prognostizierte sogar, dass die Mehrheit der Unternehmen innerhalb eines Jahres ähnliche strukturelle Veränderungen vornehmen wird. Meta begründet die Entlassungen mit dem Ziel, die Effizienz des Unternehmens zu steigern und die Ausgaben auszugleichen.

Der Konzern investiert derzeit massiv in KI-Infrastruktur, mit geplanten Kapitalinvestitionen zwischen 115 und 135 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr. Die Ankündigung der Entlassungen erfolgte nach einem Leak interner Pläne, was zu einer Phase der Ungewissheit für die Belegschaft führte. Personalchefin Janelle Gale räumte ein, dass diese Situation 'unglaublich aufreibend' sei. Die zunehmende Automatisierung durch KI betrifft insbesondere Bereiche wie die Softwareentwicklung.

KI-Systeme sind bereits in der Lage, Softwarecode zu generieren, wodurch der Bedarf an Programmierern sinkt. Bei Google werden beispielsweise bereits 75 Prozent des neu produzierten Programmcodes von KI-Werkzeugen erstellt. Der nächste Schritt sind sogenannte KI-Agenten, Software, die eigenständig Aufgaben und Aufgabenabfolgen erfüllen kann. Meta sieht in diesen KI-Agenten die Zukunft des Konzerns, wobei die Rolle der menschlichen Mitarbeitenden darin besteht, sie 'anzuführen, zu prüfen und ihnen zu helfen, besser zu werden'.

Die Entwicklung wirft ethische Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die Überwachung der Mitarbeitenden. Kürzlich wurde bekannt, dass Meta plant, die Computernutzung der Mitarbeitenden aufzuzeichnen, um KI-Modelle zu trainieren. Diese Entwicklungen verdeutlichen den tiefgreifenden Wandel, der sich im Silicon Valley und der gesamten Tech-Industrie vollzieht, und die Notwendigkeit für Unternehmen und Arbeitnehmer, sich an die neuen Realitäten anzupassen. Elon Musk wird von Forbes als erster Mensch der Welt mit einem Vermögen von über 600 Milliarden US-Dollar geführt





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