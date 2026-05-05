Met Gala 2026: Ein Fest der Kunst und Mode in New York

Die Met Gala 2026 in New York bot ein spektakuläres Schauspiel mit extravaganten Looks, die den Dresscode «Fashion Is Art» feierten. Stars wie Heidi Klum, Rihanna und Beyoncé sorgten für unvergessliche Momente.

Die Met Gala , ein alljährliches Ereignis, das am ersten Montag im Mai in New York stattfindet, bot auch 2026 ein spektakuläres Schauspiel. Am 4. Mai trafen sich die Stars, um dem diesjährigen Dresscode « Fashion Is Art » – Mode ist Kunst – zu folgen, und die Erwartungen waren entsprechend hoch.

Die Einladung forderte die Gäste auf, «die unzähligen Darstellungen des bekleideten Körpers im Laufe der Kunstgeschichte zu feiern». Dies führte zu einer beeindruckenden Vielfalt an Looks, wobei skulpturale Kreationen besonders im Fokus standen. Heidi Klum sorgte für einen der denkwürdigsten Momente des Abends, indem sie als lebende Marmorstatue erschien, eine Hommage an ihre aufwendigen Halloween-Kostüme. Rihanna, die Sängerin und Unternehmerin, glänzte in einem Kleid aus Herzoginseide, das mit recycelten Metallfäden gewebt und von Hand geformt wurde.

Allein die Stickerei beanspruchte laut «Vogue» 1380 Stunden. Ein weiterer Blickfang war Beyoncé, die nach zehn Jahren wieder an der Gala teilnahm und gleichzeitig als Co-Vorsitzende fungierte. Ihr übergrosser Federmantel und das glitzernde Kleid im Skelett-Look zogen alle Blicke auf sich, verstärkt durch die Anwesenheit ihrer 14-jährigen Tochter Blue Ivy. Trotz des künstlerischen Themas dominierte auf dem roten Teppich eine Farbpalette aus gedeckten Tönen wie Beige, Creme, Weiss, Silber und Gold.

Umso auffälliger waren die wenigen Farbtupfer, die für Überraschungen sorgten. Kim Kardashian, bekannt für ihre Vorliebe für Nude- und Metallic-Looks, brach mit ihrer knallorangefarbenen Robe aus der Reihe. Sängerin SZA präsentierte sich in einem gelben Traumkleid, für das Designerin Emily Adams Bode Aujla über 90 Meter Stoff auf Ebay beschaffte.

Auch Nicole Kidman, als Co-Vorsitzende der Met Gala 2026, setzte auf Farbe und erschien in Begleitung ihrer Tochter in einem roten Paillettenkleid, das laut «Vogue» eine Ode an die Liebe und New York darstellte. Ihre 17-jährige Tochter Sunday Rose feierte ihr Debüt mit einem rosa Dior-Kleid, das mit Blüten übersät war. Ein weiteres auffälliges Element des Abends waren Masken, die sowohl als Ausdruck von Gesellschaftskritik als auch als Mittel zur Wahrung der Privatsphäre dienten.

Katy Perry sorgte mit ihrer futuristischen, aufklappbaren Maske und Handschuhen mit sechs Fingern – eine Anspielung auf Künstliche Intelligenz – für Aufsehen, trotz der aktuellen Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden. Schauspielerin Ruby Rose wirft ihr einen sexuellen Übergriff vor, und die Ermittlungen sind noch im Gange. Es wird spekuliert, dass die Gesichtsbedeckung von Perry mit diesen Anschuldigungen zusammenhängen könnte.

Auch die männlichen Gäste zeigten sich experimentierfreudiger als in der Vergangenheit, indem sie nicht mehr nur auf traditionelle Anzüge und Krawatten setzten, sondern auch mit ihrem Make-up auffielen. Schauspieler Hudson Williams trug einen dramatischen Eyeliner mit blauen und roten Akzenten sowie viel Glitzer. Ein weiteres Highlight war Sänger Bad Bunny, der als ältere Version von sich selbst erschien und durch das Make-up von Mike Marino, der auch Heidi Klum in eine Statue verwandelte, um 53 Jahre gealtert aussah.

Die Met Gala 2026 war somit ein Fest der Kreativität, der Kunst und der Mode, das die Grenzen des Ausdrucks neu definierte und gleichzeitig gesellschaftliche Themen aufgriff. Die Veranstaltung bot einen faszinierenden Einblick in die Welt der Prominenten und die Trends der Modeindustrie, und die vielfältigen Looks sorgten für Gesprächsstoff und Bewunderung weltweit. Die Kombination aus extravaganten Designs, mutigen Farbentscheidungen und unerwarteten Elementen wie Masken und Make-up machte die Met Gala 2026 zu einem unvergesslichen Ereignis





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