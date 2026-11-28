Inter Miami und Lionel Messi scheitern im MLS-Playout gegen die Columbus Crew. Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps hingegen qualifizieren sich für die nächste Runde.

Das Ende der Traumreise ist für Inter Miami und Lionel Messi in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS bereits nach wenigen Spielen gekommen. Das Team aus Miami verlor die entscheidende Zweitliga-Begegnung mit 1:0 gegen die Columbus Crew und schied damit frühzeitig aus den Playoffs aus. Nach dem erfolgreichen 3:0-Sieg im ersten Spiel der Serie konnte das US-Team aus Ohio den Heimvorteil nutzen, um den Einzug ins Viertelfinal auszubremsen.

Frühes Aus für Messi und Inter Miami

Die Niederlage gegen die Columbus Crew bedeutet das Ausscheiden für Inter Miami, die im Vorjahr den MLS-Titel geholt hatten. In der entscheidenden zweiten Partie gelang den Miami-Profis kein einziger Treffer, was das Ende ihrer Titelverteidigung markiert. Der umjubelte Siegtreffer für die Crew fiel spät im Spiel durch Santiago Rodríguez in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Dieser Moment besiegelte das Schicksal für Messi und seine Kollegen, die im Finale des Vorjahres noch gegen Vancouver triumphierten.

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39-jährige Lionel Messi stand im Kader, doch konnte er die schwache Gesamtleistung seines Teams nicht kompensieren. Die Columbus Crew zeigte sich als überlegener Gegner und nutzte jede Chance auf der Gegenseite. Für die Fans in Miami bleibt nur die Enttäuschung über das vorzeitige Aus, obwohl man im vergangenen Jahr noch als unangefochtener Meister gefeiert hatte. Die Performance im Hinspiel wirkte wie ein Fremdbild, als man das Team aus Ohio noch deutlich mit 3:0 besiegen konnte.

Thomas Müller und Vancouver Whitecaps weiter im Turnier

Während Messi und Inter Miami nach Hause reisen müssen, läuft die Reise für den deutschen Weltmeister Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps weiter. Vancouver qualifizierte sich für das Viertelfinal, indem man die zweite Niederlage gegen Real Salt Lake mit einem 1:0-Auswärtssieg umkehrte. Das Team aus Kanada hatte im ersten Spiel daheim bereits mit 2:0 gewonnen, wodurch eine dritte Entscheidungsrunde nun nicht mehr nötig ist.

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Der entscheidende Treffer für Vancouver fiel in der 58. Minute durch Emmanuel Sabbi. Thomas Müller stand in der Startformation und agierte als 37-jähriger Offensivspieler über einen Großteil des Spiels. Er wurde in der 72. Minute ausgewechselt, blieb aber Teil des Erfolgszugs, der Vancouver in die nächste Runde katapultierte. Das Ergebnis bedeutet, dass Müller und sein Team die nächste Hürde bereits überwunden haben.

Unterschiedliche Wege in der aktuellen MLS-Saison

Die aktuelle MLS-Saison zeigt einmal mehr, wie schnell sich die Stimmung und die Tabellenlage ändern können. Während Inter Miami trotz Titelverteidigungstatus gegen die Defensive der Columbus Crew keine Lösung fand, zeigte Vancouver Resilienz und Tatkraft. Für Santiago Rodríguez war der späte Treffer gegen Miami der wichtigste Moment seiner Partie, während Emmanuel Sabbi für Vancouver den entscheidenden Unterschied machte.

Die Columbus Crew feiert nun den Einzug ins Viertelfinal und wird sich auf die weiteren Herausforderungen in der Liga konzentrieren. Für Inter Miami beginnt nun die Vorbereitungszeit auf die nächste Saison, da der Titelverteidiger nicht mehr weiter kommt. Thomas Müller hingegen kann nun entspannter in das Viertelfinal starten, da der Kader der Whitecaps bereits die notwendige Sicherheit gewonnen hat. Die MLS-Playoffs sind damit für zwei der bekanntesten Namen in der Liga entweder zu Ende oder gehen gerade richtig los.