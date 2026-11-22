Inter Miami scheitert an Lionel Messi mit einer 0:3-Niederlage gegen Columbus Crew. Gonzalo Lujan erhielt eine rote Karte, was die Saison für Messi beendet.

Die Playoffs der Major League Soccer (MLS) enden für Inter Miami bereits frühzeitig nach einer knappen 0:3-Niederlage im ersten Spiel der Best-of-three-Serie gegen Columbus Crew. Das Team um Lionel Messi stand vor dem Aus, da nun ein Sieg im Rückspiel in Columbus am Freitag zwingend erforderlich ist, um die eigene Saison zu retten. Die Partie war geprägt von einer frühen roten Karte für Gonzalo Lujan, die Inter Miami ab der 36. Minute nur noch zu zehnt im Feld ließ und die Taktik des Teams nachhaltig störte.

Torverlauf und Rote Karte als Wendepunkt

Columbus Crew übernahm durch Treffer von Gonzalo Tapia in der neunten Minute nach einem Foulelfmeter sowie in der 58. Minute die Führung, bevor Taha Habroune in der 52. Minute das 3:0 für die Gäste besorgte. Zwischen den beiden Tapia-Treffern gelang Habroune der dritte Treffer, was die Partie endgültig entschied. Inter Miami kämpfte trotz Unterzahl, scheiterte jedoch an der kompakten Defensive und den starken Auftritten der gegnerischen Akteure. Die Rote Karte für Gonzalo Lujan in der 36. Minute war dabei der entscheidende Faktor, der die Balance im Spiel nachhaltig zugunsten von Columbus Crew verschob.

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Obwohl Inter Miami unter der Überzahl versuchte, zum Anschlusstreffer zu kommen, blieb das Tor im gegnerischen Netz aus. Gonzalo Tapia und Taha Habroune sorgten für die Sicherheit im Spiel, während die Abwehr von Inter Miami unter Druck geriet. Die Niederlage bedeutet für das Team von Lionel Messi, dass die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Playoff-Runde rapide schwinden. Nun liegt alles in den Händen der Spieler und Trainer, ob im nächsten Spiel eine Wende gelingen kann.

Messis Frustaktion und die Kontroverse um die gelbe Karte

Lionel Messi zeigte in der ersten Halbzeit zwei gute Torchancen zum Ausgleich, scheiterte jedoch am starken Torhüter der Columbus Crew, Patrick Schulte. Die Frustration über die eigene Chancenverwertung und den Spielstand war Messi deutlich anzumerken. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte warf Messi den Ball bei einem Einwurf an den Kopf von Gonzalo Tapia, was ihm die Gelbe Karte einbrachte. Diese Aktion sorgte für Gesprächsstoff und wurde sowohl von Kritikern als auch von Offiziellen unterschiedlich bewertet.

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Der Trainer von Columbus Crew, Laurent Courtois, monierte auf der Pressekonferenz zu Messis Aktion, dass dieser mehr als die Gelbe Karte verdient hätte. Er betonte, dass die Geste nicht angemessen geahndet wurde und dies die Stimmung im Spiel beeinflusste. Die Äußerungen von Courtois verdeutlichten die Spannung zwischen den Teams und die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Vorfälle auf dem Platz. Während die Crew-Führung die Härte des Schiedsrichters kritisierte, blieb die Strafe für Messi bestehen.

Schiedsrichter Allen Chapman erklärte seine Entscheidung später damit, dass bei der Aktion von Messi die angewendete Kraft vernachlässigbar war. Er betonte, dass das Vergehen nicht das Ausmass eines gewalttätigen Verhaltens erreicht habe. Diese Begründung diente dazu, die Härte der Strafe zu rechtfertigen und mögliche weitere Eskalationen zu verhindern. Chapman setzte somit auf eine pragmatische Linie, um das Spiel nicht zu unterbrechen und die Kontrolle über die Partie zu behalten.

Golden Boot für Messi und Ausblick auf das entscheidende Spiel

Vor der Partie erhielt Lionel Messi die Auszeichnung zum Golden Boot, da er in der MLS der beste Torschütze der Hauptrunde ist. Mit 26 Toren hat der Argentinier diese Leistung erbracht und auch in der vergangenen Saison bereits den Golden Boot gewonnen. Die Auszeichnung würdigte seine individuellen Leistungen und sein Contribution zur Liga, obwohl die Teamleistung in den Playoffs bisher nicht den Erwartungen entsprach. Messi stand im Fokus der Aufmerksamkeit, während er versuchte, das Team zu einem Sieg zu motivieren.

Trotz der individuellen Auszeichnung und der bisherigen Erfolge in der Hauptrunde bleibt für Inter Miami die Aufgabe, im nächsten Spiel gegen Columbus Crew zu gewinnen. Das Rückspiel in Columbus am Freitag wird entscheiden, ob die Saison für Messi und sein Team weitergeht oder bereits endet. Die Spannung ist hoch, da eine Niederlage das sofortige Aus bedeuten würde. Inter Miami muss nun alle Kräfte bündeln, um die Niederlage wettzumachen und die Playoff-Hoffnungen zu wahren.

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Die Situation zeigt, dass individuelle Stars wie Messi zwar Aufmerksamkeit und Auszeichnungen generieren, aber im Teamkontext die Zusammenarbeit und die Disziplin entscheidend sind. Inter Miami hat nun eine letzte Chance, um zu beweisen, dass sie auch in der压力下 bestehen können. Das Spiel gegen Columbus Crew wird ein Test für die mentale Stärke und die Taktik der Trainer sein, um das Aus zu verhindern und die Reise in den weiteren Playoff-Verlauf fortzusetzen.