Messerstecherei am Stadtbahnhof Bischofszell - 42‑jähriger Täter stellt sich der Polizei

Ein Streit am Stadtbahnhof Bischofszell eskalierte zu einer Messerstecherei: Ein 42‑jähriger Schweizer griff ein, verletzte schwer einen 26‑Jährigen und stellte sich anschließend der Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet.

Am Freitagabend, kurz nach 19.30 Uhr, kam es beim Stadtbahnhof in Bischofszell zu einer eskalierenden Auseinandersetzung, die in einer Messerstecherei endete. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 26‑jähriger Mann in einen Streit mit einem 38‑jährigen Mann.

Während das Duell noch andauerte, trat ein dritter Beteiligter - ein 42‑jähriger Schweizer - hinzu und griff schließlich ein, indem er das Messer zog und den jüngeren Mann in den Bauch stach. Der Angriff hinterließ den 26‑Jährigen schwer verletzt; er wurde von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes stabilisiert und anschließend von der Luftrettung Rega in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der 38‑jährige Beschuldigte erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der 42‑jährige Täter stellte sich nach dem Vorfall freiwillig der Polizei, wurde festgenommen und in Verwahrung genommen. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell hat umgehend ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt weiter zu den genauen Hintergründen des Vorfalls. Die Rettungs- und Polizeiressourcen waren schnell vor Ort. Neben mehreren Patrouillen der Regionalpolizei kooperierten Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminalpolizei des Kantons Thurgau, um die Situation zu sichern und Beweismaterial zu sichern.

Die Rega‑Besatzung stellte das Lufttransportmittel bereit, während der Rettungsdienst die Erstversorgung übernahm. Zeugen werden dringend gebeten, insbesondere ein Mann, der ein kariertes Hemd trug und mit einem Rucksack unterwegs war und zu Beginn des Streits versucht hatte, die Situation zu schlichten. Angaben zu diesem Zeugen oder zu anderen Beobachtungen können beim Kantonspolizeiposten Bischofszell unter der Telefonnummer 058 345 23 00 gemeldet werden. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf das Motiv und den genauen Ablauf der Gewalt.

Die Polizei prüft, ob der 42‑jährige Täter aus Eigeninteresse gehandelt hat oder ob er in die Auseinandersetzung zwischen den beiden anderen Männern hineingezogen wurde. Das Opfer, das noch immer im Krankenhaus behandelt wird, befindet sich in einem kritischen, aber stabilen Zustand. Die Ermittlungsbehörden betonen, dass die Öffentlichkeit weiterhin wachsam sein und verdächtige Beobachtungen umgehend melden soll, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern. Der Fall wird von der Staatsanwaltschaft Bischofszell streng verfolgt, um eine angemessene rechtliche Aufarbeitung zu gewährleisten





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