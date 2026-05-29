Messerattacke in Winterthur: Zürcher Regierungsrat spricht von Terror-Akt und islamistische Organisation als mögliche Ursache

Eine Messerattacke in Winterthur hat am Donnerstagmorgen drei Personen verletzt. Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr spricht von einem Terror-Akt und betont, dass islamistische Organisationen sich solche labile, psychisch Kranke für Anschläge eignen. Die psychiatrische Klinik betont, dass bei Begutachtungen die Freiheit gegenüber der Sicherheit priorisiert werde. Einige Einzelfälle, wie der Täter von Winterthur, sind aus Sicht des Kriminologen nie absolut verhinderbar.

Eine Messerattacke in Winterthur hat drei Personen verletzt. Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr spricht von einem Terror-Akt . Der 31-jährige Täter war in einer psychiatrischen Klinik und entließ sich selbst am Mittwoch.

Die Klinik betont, dass bei Begutachtungen die Freiheit gegenüber der Sicherheit priorisiert werde. Einige Einzelfälle, wie der Täter von Winterthur, sind aus Sicht des Kriminologen nie absolut verhinderbar. Es ist bekannt, dass islamistische Organisationen sich solche labile, psychisch Kranke für Anschläge eignen





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