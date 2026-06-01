Messerattacke in Winterthur: Fehr wirft Linken Blockade der Terrorprävention vor

Nach der Messerattacke in Winterthur kommt es zu einem politischen Streit. Sicherheitsdirektor Mario Fehr kritisiert linke Parteien, die wirksame Präventionsmassnahmen verhindern würden. Die Linke wirft Fehr im Gegenzug vor, den Täter vorverurteilt zu haben. Der Fall beleuchtet Spannungen zwischen Sicherheitsbedenken und Datenschutz.

Nach der Messerattacke von Winterthur eskaliert der Ton im Kantonsrat. Sicherheitsdirektor Mario Fehr wirft linken Parteien vor, eine wirksame Terrorprävention aktiv zu blockieren. Fehr kritisiert, dass die Linke einerseits mehr Prävention fordere, andererseits aber alles tue, um diese zu verhindern, etwa durch überzogene Datenschutz bedenken.

Im konkreten Fall hatte die Psychiatrie Winterthur keine Einsicht in Strafakten des vorbestraften Islamisten und stufte ihn als nicht gefährdend ein, was Fehr als offensichtliche Fehleinschätzung bezeichnet. Die linken Parteien wiederum warfen Fehr vor, nach der Tat mit markigen Worten an einer Medienkonferenz den Täter mit vollem Namen genannt und damit eine Vorverurteilung betrieben zu haben. Unterstützung erhält Fehr von rechter Seite: Der Anschlag sei das Resultat verfehlter Sicherheits- und Migrationspolitik.

Der 31-jährige vorbestrafte Islamist hatte am Donnerstag am Bahnhof Winterthur drei Passanten mit einem Messer attackiert und zum Teil schwer verletzt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Das Bundesamt für Migration (SEM) hat in den letzten zehn Jahren zehn Verfahren zur Aberkennung des Schweizer Bürgerrechts aufgrund terroristischer Straftaten eingeleitet, in sieben Fällen wurde der Entzug des Bürgerrechts verfügt





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