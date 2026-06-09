Messerattacke in Belfast schürt Ängste vor rassistischen Ausschreitungen im Vereinigten Königreich

Eine Messerattacke in Belfast, bei der ein Mann schwer verletzt wurde, hat erneut Befürchtungen vor rassistisch motivierten Krawallen im Vereinigten Königreich geweckt. Rechtsextremisten nutzen den Vorfall für Protestaufrufe, während die Polizei vor der Verbreitung eines Gewaltvideos warnt.

In der nordirischen Hauptstadt Belfast ist es am Montagabend zu einer blutigen Messerattacke gekommen, bei der ein Mann schwere Verletzungen erlitten hat. Der Vorfall hat erneut Ängste vor rassistischen Ausschreitungen im Vereinigten Königreich geweckt.

Die nordirische Polizei bestätigte, dass ein Tatverdächtiger im Alter zwischen 30 und 40 Jahren wegen des Verdachts auf versuchte Tötung festgenommen wurde. Das Opfer, ein Mann zwischen 40 und 50 Jahren, wurde mit schweren Verletzungen im Gesicht, an den Augen und am Rücken in ein Krankenhaus eingeliefert. Besorgnis erregt die Herkunft des mutmasslichen Täters, der aus dem Sudan stammt. Rechtsextremisten wie Tommy Robinson haben bereits zu Protesten im ganzen Land aufgerufen und nutzen den Vorfall, um Stimmung zu machen.

Ein im Internet kursierendes Video zeigt, wie ein Angreifer mit einem Messer auf einem blutüberströmten Mann sitzt und ihn attackiert, wobei er das Messer in die Höhe hält und etwas ruft. Mehrere Männer versuchen schließlich, den Angreifer von seinem Opfer zu trennen. Die Polizei hat darum gebeten, das Video nicht zu verbreiten, und Nordirlands Polizeichef Jon Boutcher warnte davor, sich durch Social Media aufstacheln zu lassen. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

Premierminister Keir Starmer verurteilte die Tat aufs Schärfste und betonte, er habe keinerlei Toleranz für derartige Szenen. Auch nordirische Politiker warnten vor möglichen Ausschreitungen. Die Erinnerung an die heftigen rassistisch motivierten Krawalle im Sommer 2024 ist noch frisch. Erst in der vergangenen Woche kam es in Southampton zu Unruhen am Rande eines Protests.

Auslöser waren Body-Cam-Aufnahmen, die einen krassen Polizeifehler nach der tödlichen Messerattacke eines Manns aus der Sikh-Gemeinschaft auf den Studenten Henry Nowak zeigten: Statt den mutmasslichen Mörder festzunehmen, der sich als Opfer eines rassistischen Übergriffs darstellte, legten die Polizisten dem sterbenden Nowak Handschellen an. Dieser Vorfall hatte bereits große Empörung ausgelöst und die Spannungen im Land verschärft





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