Messerattacke in Belfast: Mutiger Mann stoppt Angreifer mit Hurling-Schläger - Ausschreitungen folgen

In Belfast vereitelte Matt McKiernan mit seinem Hurling-Schläger eine Messerattacke. Der Vorfall löste rassistische Ausschreitungen aus. Der 32-Jährige wird als Held gefeiert.

Am Montagabend hat sich in der nordirischen Hauptstadt Belfast eine dramatische Messerattacke ereignet, die von mutigen Bürgern vereitelt wurde. Der 32-jährige Umzugsunternehmer Matt McKiernan griff zusammen mit seinem Kollegen Andre ein, als ein Mann mit einem gezackten Steakmesser auf ein am Boden liegendes Opfer einstach.

Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr in der Kinnaird Avenue. Auf später veröffentlichten Videoaufnahmen war zu sehen, wie der Angreifer auf dem blutüberströmten Opfer kniete und mehrfach zustach. Zwischendurch hob er das Messer in die Höhe und rief drohende Worte. McKiernan, der zufällig mit seinem Kollegen vorbeifuhr, erkannte sofort die Gefahr.

Beide hielten an und rannten zur Szene. McKiernan hatte einen Hurling-Schläger dabei, während Andre im brasilianischen Jiu-Jitsu ausgebildet ist. Als sie näher kamen, sahen sie das Messer - ein gezacktes Steakmesser mit abgebrochenem Griff. Der Angreifer schrie: Ich bringe ihn um, Wallahi, er ist tot!

Anschließend stach er dem Opfer ins Auge. Ohne zu zögern schlug McKiernan mit dem Schläger zu, so fest er konnte. Andre versuchte, das Opfer zu schützen. Nach einem weiteren Schlag auf den Kopf taumelte der Täter zurück und ließ das Messer fallen.

Ein weiterer Mann trat die Waffe außer Reichweite. Die Helfer fixierten den Angreifer, bis die Polizei eintraf. Das Opfer war zu diesem Zeitpunkt bei Bewusstsein, aber durch den massiven Blutverlust stark geschwächt. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht; sein Zustand war zunächst kritisch.

Die Tat löste in Belfast große Bestürzung aus. Noch am selben Abend begannen in der Stadt rassistisch motivierte Ausschreitungen. Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Bus, wurden in Brand gesetzt. Die Polizei wurde attackiert, es gab Sachbeschädigungen.

Hintergrund war die Herkunft des mutmaßlichen Täters: Es handelte sich um einen Mann aus dem Sudan, der seit 2023 in Nordirland lebte. Die Ausschreitungen zogen sich bis in den Dienstag hinein. Bürgermeister und Politiker verurteilten die Gewalt und riefen zur Besonnenheit auf. McKiernan selbst zeigte sich bestürzt über die Folgen seiner Tat.

Er betonte, dass er und sein Kollege aus humanitären Gründen gehandelt hätten und nicht, um eine ethnische Konfrontation zu provozieren. McKiernan wird in den sozialen Medien als Nationalheld gefeiert. Ein Anwohner startete eine GoFundMe-Kampagne, um dem 32-Jährigen symbolisch ein Bier auszugeben. Bis Dienstagabend kamen umgerechnet rund 10.700 Franken zusammen.

McKiernan selbst sieht sich nicht als Helden: Viele nennen uns Helden, aber ich glaube, die meisten Menschen hätten geholfen, wenn sie dazu in der Lage gewesen wären. Ich hoffe einfach, dass das Opfer überlebt und sich möglichst gut erholt. Die Polizei ermittelt gegen den Angreifer wegen versuchten Mordes. Die Ereignisse werfen ein Schlaglicht auf die angespannte Stimmung in der nordirischen Gesellschaft, in der sich soziale und ethnische Konflikte immer wieder entladen.

McKiernans Zivilcourage steht in scharfem Kontrast zu den rassistischen Brandanschlägen. Die Behörden rufen zur Einheit auf und versuchen, die Lage zu beruhigen. Für McKiernan bleibt die Hoffnung, dass sein Handeln nicht nur ein Leben rettete, sondern auch ein Zeichen gegen Gewalt und Hass setzt. Die Stadt Belfast zeigt sich erschüttert.

Während die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, suchen Bürger nach Wegen, zur Normalität zurückzukehren. McKiernan und Andre sind in der Gemeinde als Vorbilder bekannt. Ihr beherztes Eingreifen könnte langfristig dazu beitragen, die Wogen zu glätten. Die Geschichte hat bereits internationale Beachtung gefunden.

Sie demonstriert, wie eine einzige mutige Tat sowohl Heldentum als auch tiefliegende gesellschaftliche Spannungen offenbaren kann. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Belfast aus diesen Ereignissen lernen kann





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