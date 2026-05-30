Messerangriff in Winterthur: Türkei und Behörden in Fokus, Justizminister fordert Aufklärung

Ein 31-Jähriger verletzte bei einer Messerattacke am Donnerstagmorgen in Winterthur drei Personen. Die Türkei soll eine zentrale Rolle bei der weiteren Radikalisierung des mutmasslichen Täters gespielt haben. Nach dem Messerangriff rückt auch die städtische Fachstelle für Extremismus und Gewaltprävention in den Fokus. Justizminister Beat Jans fordert eine Aufklärung dazu, wie der Täter aus dem Radar der zuständigen Behörden gelangt sei.

Ein 31-Jähriger verletzte bei einer Messerattacke am Donnerstagmorgen in Winterthur drei Personen. Hier gibt es die neusten Updates im Ticker. In Winterthur wurden bei einer Messerattacke am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt.

Der Täter ist ein 31-jähriger schweizerisch-türkischer Doppelbürger. Die Türkei soll eine zentrale Rolle bei der weiteren Radikalisierung des mutmasslichen Täters gespielt haben. Im Rahmen einer Grossrazzia gegen den IS nahmen türkische Sicherheitskräfte im April 525 Verdächtige fest, ein Teil davon soll laut Öztürk dem erweiterten sozialen und ideologischen Umfeld des Mannes angehört haben. Nach dem Messerangriff in Winterthur rückt auch die städtische Fachstelle für Extremismus und Gewaltprävention in den Fokus.

Nicolas Galladé, Vorsteher des Departements Soziales der Stadt Winterthur, betont die Grenzen der Fachstelle: Extreme Ansichten seien nicht automatisch strafbar. Erst wenn Anzeichen für Gesetzesverstösse auftauchten, werde die Polizei eingeschaltet. Die Funktionen der Fachstelle seien die Beratung, Information und Sensibilisierung. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA hat Aufklärung über mögliche Versäumnisse der Behörden gefordert.

Justizminister Beat Jans fordert eine Aufklärung dazu, wie der Täter aus dem Radar der zuständigen Behörden gelangt sei. Mich haben die Bilder aus Winterthur schockiert, sagte der Justizminister. Ob der Winterthurer Messerstecher ausgebürgert werden kann, wie vom Zürcher Sicherheitsdirektor gefordert, wird sich erst nach dem Strafverfahren zeigen. Voraussetzung dafür ist laut dem Staatssekretariat für, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von organisierter Kriminalität.

In den letzten Jahren wurde ihm zufolge in zehn Fällen ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, in sieben davon wurde schliesslich der Entzug des Bürgerrechts verfügt. Man könne zwar davon ausgehen, dass es sich beim Angriff um eine besonders schwere Straftat handle. Ob der Täter zurechnungsfähig war, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen





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