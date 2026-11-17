Vor dem Kriminalgericht Luzern beginnt die Verhandlung gegen einen 65-jährigen Sri-Lanker. Ihm wird versuchte vorsätzliche Tötung auf einer Trauerfeier vorgeworfen.

Am kommenden Mittwoch steht ein Prozess vor dem Kriminalgericht in Luzern an, der den Nachhall eines schwerwiegenden Gewaltverbrechens aus dem Jahr 2023 verhandeln wird. Ein 65-jähriger Mann muss sich dort wegen des Vorwurfs der versuchten vorsätzlichen Tötung verantwort machen, nachdem er auf einer Trauerfeier in der Stadt Luzern einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen hatte. Der Fall ist durch komplexe familiäre Verwicklungen und einen eskalierenden Streit vor einem tamilischen Zentrum gekennzeichnet.

Anklagepunkte und geforderte Strafen

Die Staatsanwaltschaft Luzern hat in ihrem Anklageschrift klare Konsequenzen für den Angeklagten gefordert. Für die Tat der versuchten vorsätzlichen Tötung wird eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren verlangt. Zusätzlich beantragt die Anklagebehörde eine Landesverweisung für den sri-lankischen Staatsbürger für einen Zeitraum von zehn Jahren. Diese doppelte Sanktion soll sowohl die Straffolge als auch die sicherheitsrechtlichen Maßnahmen abbilden.

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Familiäre Konflikte vor dem Ritual

Die Ursachen für die Gewalttätigkeit reichen tief in die familiäre Struktur der Beteiligten zurück. Zwischen dem mutmasslichen Täter und dem Opfer bestand eine verwandtschaftliche Verbindung über zwei Ebenen: Die Cousine des Angeklagten war die Ehefrau des Verstorbenen, während das Opfer der Bruder des Verstorbenen war. Bereits in den Tagen vor dem Trauerritual traten aufgrund anstehender organisatorischer und persönlicher Differenzen Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Männern auf.

Das Ritual selbst fand dreissig Tage nach dem Todesfall in einem spezifischen tamilischen Zentrum in der Stadt Luzern statt. Dort verschärfte sich die Situation, als sich die beiden Kontrahenten für eine private Besprechung vor das Gebäude begaben. Diese Unterhaltung entwickelte sich schnell zu einem lauten Streit, in dessen Verlauf sich beide Männer gegenseitig beschimpften. Die Eskalation mündete in körperlichen Auseinandersetzungen, die bis zu gegenseitigen Rempeleien reichten.

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Tathergang und medizinische Folgen

Während des Ringens griff der Beschuldigte zu einer Waffe. Laut den Angaben der Staatsanwaltschaft hatte er ein Taschenmesser mit einer sieben Zentimeter langen Klinge eingepackt, wobei er dies im Hinblick auf eine mögliche Auseinandersetzung während der Trauerfeier getan haben soll. Im weiteren Verlauf des Kampfes fügte er seinem Kontrahenten eine schwere Verletzung am Oberbauch zu. Die Wunde war zwölf Zentimeter lang und sieben Dezimeter tief, was zur Durchtrennung der Bauchwand und der Muskulatur führte.

Neben der Bauchverletzung erlitt das Opfer auch Blessuren am Rücken sowie am linken Oberarm. Dritte versuchten zwar, den Streit zu schlichten, doch alle Vermittlungsversuche blieben ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft stuft die Handlung als vorsätzlich ein, da die Waffe im Vorfeld mit Absicht mitgeführt wurde, um eine potenzielle Konfrontation bewältigen zu können.

Verfahrensstatus und Verteidigungsstrategie

Im Gerichtsverfahren zeigt sich der Angeklagte nur teilweise geständig zu den Vorwürfen. Gegenüber den Strafuntersuchungsbehörden und vor Gericht führt er Notwehr als Rechtfertigung für seine Handlungen an. Diese Verteidigungslinie steht im direkten Widerspruch zur Darstellung der Anklage, welche die vorherige Vorbereitung mit der Waffe als Indiz für Vorsatz wertet. Die Prüfung dieser widersprüchlichen Aussagen bildet einen zentralen Bestandteil der kommenden Verhandlung vor dem Luzerner Kriminalgericht.