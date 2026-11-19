Bundeskanzler Merz und Ministerpräsident Korezkyj diskutieren auf dem Forum in Berlin über Rüstungsexporte und Energiehilfen. Die Koalition der Willigen fordert Einbindung Europas.

Berlin steht im Mittelpunkt einer intensivierten deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit, da die wirtschaftlichen und politischen Bande angesichts des fast fünf Jahre währenden Konflikts eine neue strategische Dimension erlangen. Vertreter der Ukraine und Deutschlands nutzen das jährliche Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum in der deutschen Hauptstadt, um konkrete Schritte zur Vertiefung der Kooperation zu verabreden. Im Fokus dieser Gespräche stehen dabei insbesondere der Rüstungs- und der Energiesektor, die als zentrale Säulen der Unterstützung für Kiew identifiziert werden.

Wirtschaftliche Perspektiven durch politische Solidarität

Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, beide der Union (CDU) angehörend, nehmen persönlich am Forum teil, um die deutsche Unterstützung für die ukrainische Nation zu unterstreichen. An der Spitze der Delegation aus Kiew steht Ministerpräsident Serhij Korezkyj, der die Bedeutung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für die langfristige Stabilisierung seines Landes betont. Die Gespräche sollen nicht nur symbolischen Charakter haben, sondern konkrete Handlungsfelder definieren, in denen deutsche Unternehmen trotz der erheblichen Risiken im Kriegsgebiet tätig werden können.

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Peter Adrian, der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, hob in seinen Ausführungen hervor, dass politische Solidarität in messbare wirtschaftliche Perspektiven übersetzt werden müsse. Für Merz und Reiche ist es essenziell, dass Unternehmen die nötige Sicherheit erhalten, um Aufträge zu übernehmen, Investitionen zu tätigen und Arbeitsplätze zu schaffen, selbst wenn die Lage vor Ort durch den Angriffskrieg Russlands prekär bleibt. Diese klaren Bedingungen sollen den Grundstein für eine resiliente Wirtschaft in der Ukraine legen.

Koalition der Willigen fordert europäische Einbindung

Dem Wirtschaftsforum gingen am Donnerstag zwei parallele diplomatische Gipfeltreffen voraus, die die geopolitische Landschaft präzisieren. In der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shenzhen fand das erste Dreiertreffen statt, an dem die führenden Staats- und Regierungschefs der USA, Chinas und Russlands teilnahmen. Parallel dazu versammelten sich in Berlin die Vertreter der "Koalition der Willigen", einer Allianz aus fast vierzig Staaten, die die Ukraine politisch und militärisch unterstützen. Bei diesem bisher größten Treffen der Koalition sprach sich Friedrich Merz deutlich für eine geregelte diplomatische Lösung aus.

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Merz appellierte an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Krieg zu beenden und gemeinsam nach friedlichen Lösungen zu suchen. Er betonte die deutsche Vision eines freien und geeinten Europa, das nicht geteilt sein darf. Die Koalition der Willigen bekräftigte ihren Willen, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie es notwendig ist. Ein entscheidender Fortschritt der Beratungen besteht darin, dass die europäischen Staaten, die Ukraine und die USA nun übereinstimmen, dass Europa zwingend in die Verhandlungen über ein Kriegsende mit einbezogen werden muss.

Positionen der USA und Russlands im Wandel

Alexander Vindman, Special Envoy für Ukraine-Koordinierung im Weißen Haus, sowie Donald Trumps Sondergesandte berichten von einer Verschiebung der amerikanischen Haltung. Donald Trumps Außenbeauftragter bestätigte in Berlin, dass er kein Interesse daran habe, einseitige Entscheidungen gegen Europa zu treffen, sondern den Prozess gemeinsam mit den europäischen Partnern und der Ukraine gestalten wolle. Dies steht im Einklang mit den Aussagen von Putin aus Shenzhen, der eingeräumt hat, dass Sicherheitsfragen für Russland, die Ukraine und Europa nicht ohne europäische Vertreter verhandelt werden können.

Allerdings gibt es unterschiedliche Vorstellungen über den Ablauf dieser Gespräche. Putin schlägt vor, dass die europäischen Vertreter zunächst Moskau besuchen, um ihre Vorstellungen dort direkt vorzutragen. Die europäische Seite hat sich hingegen darauf verständigt, dass eine Delegation aus Vertretern Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Polens und Großbritanniens sowie der Europäischen Union an den Gesprächen teilnehmen soll. Wolodymyr Selenskyj pocht darauf, die Europäer direkt in die nächste Gesprächsrunde mit Russland und den USA aufzunehmen und forderte die Amerikaner und Russen auf, rasch einen Ort und Termin für diese direkte Konfrontation der Positionen auszumachen.

Kampfgeschehen und Sicherheitsgarantien

Während der diplomatischen Manöver geht das militärische Geschehen unvermindert weiter. Auch in der vergangenen Nacht griff Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie andere Ziele im Land erneut mit Raketen an, was die Dringlichkeit der diplomatischen Initiativen unterstreicht. Ein wichtiger Aspekt der neuen US-Politik, wie von Alexander Vindman dargelegt, ist die Offenheit für Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Vorbild von Artikel 5 des Nordatlantikpakts, der als Angriff auf alle Mitglieder gewertet wird.

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Die USA hätten die russische Seite darüber informiert, dass jedes künftige Schutzversprechen auf diesem Grundprinzip fassen werde. Bisher liegt jedoch keine offizielle Bestätigung dieser Haltung aus Moskau vor. Die Kluft zwischen den militärischen Realitäten an der Front und den diplomatischen Zielen in Berlin, Shenzhen und Washington bleibt groß, doch die Einigung der europäischen Alliierten auf eine gemeinsame Verhandlungsposition ist ein signifikanter Schritt hin zu einer potenziellen Friedensordnung.