Mercedes vor der Zerreißprobe: Droht ein neuer Stallkrieg?

Die neue Fahrerpaarung Kimi Antonelli und George Russell bei Mercedes erinnert an die explosiven Zeiten von Rosberg und Hamilton. Teamchef Toto Wolff warnt eindringlich vor einer Eskalation der Rivalität.

Kimi Antonelli und George Russell dominieren in der aktuellen Formel-1-Saison das Geschehen bei Mercedes , doch die harmonische Fassade wirft bei vielen Beobachtern Fragen auf. Die Parallelen zur legendären und erbitterten Rivalität zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg, die das Team zwischen 2013 und 2016 in Atem hielt, sind unverkennbar.

Damals eskalierte der teaminterne Zweikampf derart, dass es selbst nach dem Rücktritt von Rosberg noch zu menschlichen Spannungen kam, wenngleich Hamilton den Familienfrieden des Deutschen heute mit Geschenken für dessen Töchter zu wahren versucht. Toto Wolff, der damalige und heutige Teamchef, erinnert sich nur zu genau an die Nerven aufreibenden Jahre, in denen er als Mediator fungieren musste. Die Zusammenstöße, wie jene in Spanien oder Österreich 2016, bei denen sich die Fahrer gegenseitig aus dem Rennen beförderten, bleiben als Warnsignal in der Historie des Rennstalls fest verankert. Heute stehen sich mit dem 19-jährigen Wunderkind Kimi Antonelli und dem 28-jährigen George Russell zwei Fahrer gegenüber, die beide den Anspruch auf den Weltmeistertitel erheben. Die aktuelle Tabellensituation, in der beide Mercedes-Piloten die vordersten Plätze belegen, birgt das klassische Potenzial für eine Eskalation. Während Russell und Antonelli in Interviews betonen, dass ihr Verhältnis professionell und respektvoll sei, bleibt die Frage, wie lange dieser Friede hält, wenn es in der heißen Phase der Saison tatsächlich um die Krone geht. Beide Piloten bekennen sich offen zu ihrem Ziel, Rennen und Meisterschaften zu gewinnen. Diese unbedingte Siegermentalität ist zwar eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg, doch sie ist auch der Treibstoff, der in der Vergangenheit schon unzählige Team-Partnerschaften in offene Feindseligkeit hat umschlagen lassen, wie man es bei Senna und Prost oder zuletzt bei McLaren zwischen Norris und Piastri beobachten konnte. Toto Wolff hat aus der turbulenten Ära mit Hamilton und Rosberg seine Lehren gezogen und gibt eine klare Marschrichtung vor. Er versteht zwar den enormen Ehrgeiz seiner Piloten, zieht aber eine unmissverständliche rote Linie: Die Interessen des gesamten Mercedes-Teams, das aus tausenden Mitarbeitern besteht, stehen über dem Ego des Einzelnen. Wolff macht unmissverständlich klar, dass er sich eine Wiederholung der damaligen Zustände, die ihn einst fast zur Verzweiflung trieben, unter keinen Umständen leisten wird. Sollte der sportliche Wettstreit in eine destruktive Feindseligkeit abgleiten, die die Arbeit von hunderten Fabrikarbeitern gefährdet, wird der Teamchef ein weiteres Mal hart durchgreifen. Die Fahrer sind in der Pflicht, ihre Rivalität auf der Strecke auszutragen, ohne dabei die Werte des Unternehmens oder die Integrität des Fahrzeugs zu gefährden. Ob Antonelli und Russell dieser Herausforderung gewachsen sind, wird der weitere Verlauf der Saison zeigen, in der der psychologische Druck auf beide Athleten stetig zunehmen wird





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