The new AMG GT is the strongest car ever built by Mercedes, offering a unique blend of performance and luxury, but with a touch of controversy due to its artificial V8 noises and fake tachometer.

Mercedes baut ein Elektroauto, das sich für seinen Antrieb schämt: Der neue AMG GT ist das stärkste Auto, das Mercedes je gebaut hat. Um Elektro-Skeptiker an Bord zu holen, bietet er künstliche V8-Motorengeräusche und einen gefälschten Drehzahlmesser.

Der Mercedes AMG GT 4-Door Coupé wurde in Los Angeles vorgestellt: Das erste rein elektrisch angetriebene Fahrzeug der AMG-Baureihe des deutschen Autoherstellers. Es richtet sich an eine anspruchsvolle Kundschaft, die Performance und Luxus erwartet, aber traditionell wenig begeistert von Elektromobilität war. Mercedes reagiert darauf mit einem bemerkenswerten Zugeständnis: Das Fahrzeug imitiert auf Wunsch den Klang und das Gefühl eines V8-Benziners – inklusive künstlicher Schaltgeräusche, simulierter Vibrationen im Sitz und einem gefälschten Drehzahlmesser. Die Funktion lässt sich abschalten.

Ob das nötig ist oder nicht, darüber lässt sich streiten. Mercedes selbst nennt es ein «emotionales Erlebnis». Kritikerinnen und Kritiker sehen darin vor allem einen Kompromiss für Kunden, die sich noch nicht ganz von ihrem Verbrenner verabschieden wollen. Unbestritten sind dagegen die Fahrleistungen: Der AMG GT 63 beschleunigt mit 860 Kilowatt Leistung in 2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, in 6,4 Sekunden auf 200 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h.

Die batteriebetriebenen Fahrzeuge lassen sich – unter optimalen Bedingungen – in rund elf Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen, was einer Reichweite von rund 450 Kilometern entspricht. Die beworbene Reichweite des Autos liegt bei 696 Kilometern. Die Lieferung wird in den kommenden Tagen möglich sein. Im US-Handel kommt das erste Fahrzeug nächstes Jahr, die stärkere Variante Anfang 2027.

Ein Preis hat Mercedes noch nicht genannt, aber die Marke orientiert sich am Vorgängermodell, was sechsstellige Beträge als Untergrenze erwarten lässt. Ob und wann das Elektro-Sportmodell auch in Europa erhältlich sein wird, hat Mercedes noch nicht offiziellconfirmed. Indizien deuten darauf hin, dass er auch hierzulande verkauft werden soll: Über Fernsehen oder Radio könnte man Informationen über London CONTINUE-READ-BUTTON-PRESS scholarship Versuche erhalten, den Artikel subtitle fortsetzen Cookies von externen Anbietern gesetzt und somit personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Biden críticos basın comunicare em inglês a citada presidente da Ucrânia





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