Mercedes-Fahrer in Aargau verzeigt: Schwerer Unfall auf der Landstrasse in Möhlin

Ein Mercedes geriet am 13. November 2026 in Möhlin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Tesla. Der 47-jährige Lenker wurde verzeigt und sein Führerausweis entzogen.

Ein schwerwiegender Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 13. November 2026, kurz nach 21.00 Uhr auf der Landstrasse in Möhlin. Dabei kam es zu einer massiven Kollision zwischen einem Mercedes-Benz und einem entgegenkommenden Tesla. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Ermittlungen und Entzug des Führerausweises

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der 47-jährige Lenker des Mercedes-Benz wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft verzeigt. Als direkte Konsequenz aus den Vorfällen hat die Behörde dem Fahrer seinen Führerausweis vorläufig entzogen und dieser an die Entzugsbehörde weitergeleitet.

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Konfrontation auf der Gegenfahrbahn

Nach aktuellen Erkenntnissen der Behörden war der Mercedes-Benz zum Zeitpunkt des Unfalls in Richtung Wallbach unterwegs. In einem Kurvenbereich geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem Tesla, der in entgegengesetzter Richtung fuhr.

Aktivierung des eCall 112 Systems

Ein automatisches Notrufsystem eines beteiligten Fahrzeugs alarmierte die Einsatzkräfte nach dem Zusammenstoß. Das eCall 112 System kann bei einem schweren Unfall automatisch Hilfe anfordern und lässt sich zusätzlich über eine SOS-Taste manuell auslösen. Dabei wird eine Sprachverbindung zur Notrufzentrale aufgebaut, während gleichzeitig ein Datensatz übermittelt wird.

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Technik und Übermittlung von Standortdaten

Zu den automatisch übermittelten Angaben gehören unter anderem der Fahrzeugstandort, der Unfallzeitpunkt und die Fahrtrichtung. Die Notrufzentrale erhält damit wichtige Informationen, auch wenn die Insassen ihren Standort nicht selbst beschreiben können. Über die Sprachverbindung lassen sich weitere Angaben zur Lage und zu möglichen Verletzten klären.

Unterschied zur laufenden Fahrtüberwachung

Das standardmässige eCall 112 dient keiner laufenden Fahrtüberwachung. Im normalen Fahrbetrieb übermittelt dieses System keine Standortdaten an die Notrufzentrale. Davon zu unterscheiden sind zusätzliche vernetzte Dienste des Fahrzeugherstellers, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen können.