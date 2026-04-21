Menschenrechtsvorwürfe gegen Chiquita: Schattenseiten eines Schweizer Hauptsitzes

Die NGO Public Eye erhebt schwere Vorwürfe gegen den Bananenproduzenten Chiquita wegen Missständen auf Plantagen in Guatemala. Der Fall entfacht eine Debatte über die Verantwortung der Schweiz als Konzernsitz.

Bananen sind in der Schweiz ein Grundnahrungsmittel und erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Die Herkunft dieser Früchte liegt dabei meist in den tropischen Regionen Lateinamerikas. Trotz der grossen Distanz zur Schweiz gibt es eine direkte wirtschaftliche Verbindung: Einer der weltweit grössten Produzenten, der Konzern Chiquita , unterhält seinen operativen Hauptsitz in Etoy in der Nähe von Lausanne.

Obwohl Chiquita-Bananen aus dem Sortiment vieler Schweizer Supermärkte weitgehend verschwunden sind, bleibt die rechtliche und moralische Verantwortung des Konzerns, der von Schweizer Boden aus operiert, ein zentrales Thema für Menschenrechtsorganisationen wie Public Eye. Die jüngsten Berichte von Public Eye zeichnen ein düsteres Bild der Arbeitsbedingungen auf Chiquita-Plantagen in Guatemala. Ein Mitarbeiter der NGO dokumentierte vor Ort massive Missstände, die unter anderem unzureichende Sicherheitsvorkehrungen beim Einsatz von Pestiziden, überlange Arbeitszeiten und prekäre Lohnverhältnisse umfassen. Brisant ist dabei der Umstand, dass diese Plantagen das Zertifikat der Rainforest Alliance tragen, welches eigentlich für Nachhaltigkeit und soziale Fairness stehen sollte. Die Rainforest Alliance reagierte auf die Vorwürfe mit der Ankündigung, eigene Untersuchungen einzuleiten. Dabei wurde jedoch eingeräumt, dass frühere Kontrollen auf Voranmeldung stattfanden, was die Aussagekraft der Audits in Frage stellt. Dass eine der betroffenen Farmen inzwischen sogar aus dem Zertifizierungsprozess ausgestiegen ist, wirft zusätzliche Fragen über die Wirksamkeit solcher Labels auf. Die Kritik an Chiquita beschränkt sich nicht nur auf Guatemala. Auch in Panama kam es bereits zu massiven Konflikten zwischen der Arbeitnehmerschaft und dem Management. Die Journalistin Karin Wenger, die die Situation vor Ort recherchiert hat, berichtet von einer Praxis der Einschüchterung und der rücksichtslosen Gewinnmaximierung. In einem drastischen Schritt entliess der Konzern in Panama rund 6500 Arbeiter, nachdem diese für bessere Bedingungen gestreikt hatten. Wenger stellt die berechtigte Frage, inwieweit die Schweiz ihrer Verantwortung als Sitzstaat gerecht wird. Sie kritisiert, dass der Schweizer Staat einerseits von Steuereinnahmen des Konzerns profitiere, sich aber andererseits kaum darum kümmere, unter welchen Bedingungen das Kapital erwirtschaftet wird. Die Forderung nach einer stärkeren regulatorischen Aufsicht über Konzerne mit Hauptsitz in der Schweiz wird damit immer lauter. Chiquita selbst hüllt sich in Schweigen und hat auf mehrfache Anfragen zu den geschilderten Vorfällen bisher keine Stellung bezogen, was den öffentlichen Druck auf das Unternehmen weiter erhöht





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