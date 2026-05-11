Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in der Schweiz: Die unsichtbare Gefahr im Privaten und Gewerbe

Ein detaillierter Bericht über die steigende Sichtbarkeit von Arbeitsausbeutung in der Schweiz, basierend auf den Daten der Fachstelle FIZ, und die Analyse der Rekrutierungsmechanismen.

Die Situation einer ausgebildeten Pflegefachkraft aus Südamerika verdeutlicht die grausamen Mechanismen der modernen Sklaverei in der Schweiz. Nachdem sie ihre Anstellung in Spanien verloren hatte, befand sie sich in einer prekären Lage, da sowohl ihr finanzieller Status als auch ihr Aufenthaltsrecht unsicher waren.

Über eine soziale Plattform fand sie ein Angebot für eine Kinderbetreuung in einem Schweizer Privathaushalt, das auf den ersten Blick seriös wirkte. Doch nach ihrer Ankunft änderte sich die Realität drastisch: Sie wurde gezwungen, den gesamten Haushalt zu führen, und durfte das Haus fast ausschließlich für Einkäufe verlassen. Da die Arbeitgeber keine offizielle Arbeitsbewilligung für sie organisierten, nutzten sie diesen illegalen Status systematisch aus, um sie einzuschüchtern.

Jede Form von Widerstand wurde mit der Drohung beantwortet, die Polizei zu rufen und sie somit zu deportieren. Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, bekannt als FIZ, berichtet, dass solche Fälle von Arbeitsausbeutung immer häufiger im Fokus stehen. Im Jahr 2025 betreute die Organisation insgesamt 228 Opfer von Menschenhandel, von denen 65 in spezialisierten Schutzunterkünften untergebracht werden konnten.

Darüber hinaus leistete die FIZ Unterstützung für 444 Migrantinnen, wobei 140 von ihnen Betroffene häuslicher Gewalt waren. Ein wesentlicher Trend ist die zunehmende Sichtbarkeit der Arbeitsausbeutung, die lange Zeit im Schatten der sexuellen Ausbeutung stand. Laut Fanie Wirth, der Bereichsleiterin für Fachwissen und Advocacy, bedeutet die steigende Zahl der registrierten Fälle nicht zwingend eine Zunahme des Verbrechens an sich, sondern ist vielmehr ein Resultat besserer Aufklärungsarbeit und geschulter Behörden. Wo genauer hingeschaut wird, werden mehr Opfer identifiziert.

Besonders betroffen sind neben privaten Haushalten auch Branchen wie das Baugewerbe und die Gastronomie. Während in privaten Haushalten meist Einzelpersonen betroffen sind, finden sich auf Baustellen oft Gruppen von fünf oder sechs ausgebeuteten Menschen gleichzeitig. Ein weiteres erschreckendes Beispiel ist die Geschichte einer Osteuropäerin, die aus finanzieller Not heraus, um die medizinische Versorgung ihrer Mutter zu finanzieren, auf ein Jobangebot einer Bekannten hereinfiel.

Aufgrund des bestehenden Vertrauensverhältnisses nahm sie die Stelle als Reinigungskraft an, nur um festzustellen, dass es den versprochenen Job gar nicht gab. Sie wurde in einem Keller untergebracht, musste dort putzen und war faktisch gefangen.

Schließlich wurde sie durch die angebliche Verpflichtung, Reise- und Unterkunftskosten zurückzuzahlen, in die sexuelle Ausbeutung gedrängt. Dieses Muster zeigt, dass viele Opfer nicht von Fremden, sondern von Personen rekrutiert werden, denen sie vertrauen oder die einen hohen gesellschaftlichen Status genießen. Teilweise verschwimmen hierbei die Rollen, da manche Rekrutierer selbst frühere Opfer von Ausbeutung waren und diese kriminelle Struktur als einzige Überlebensstrategie sehen, während andere den Menschenhandel als kalkuliertes Geschäftsmodell betreiben. Hinsichtlich der Herkunft der Betroffenen ist eine Verschiebung zu beobachten.

Im Jahr 2025 wurde Rumänien erstmals zum häufigsten Herkunftsland der Opfer und löste damit Ungarn ab, mit insgesamt 33 registrierten Fällen. Die Gründe hierfür sind struktureller Natur: Die wirtschaftliche Benachteiligung in vielen osteuropäischen Ländern sowie der einfache Zugang zum europäischen Binnenmarkt erleichtern die Migration, machen die Menschen jedoch auch verwundbar. Insbesondere ethnische Minderheiten in Rumänien haben oft schlechte Chancen auf Bildung und staatliche Unterstützung.

Wenn dann persönliche Krisen wie Schulden oder Todesfälle in der Familie hinzukommen, werden diese Menschen leichte Beute für dubiose Arbeitsvermittler. Mit Sorge blickt die FIZ auf die Entwicklungen im Jahr 2026. Es ist eine besorgniserregende Tendenz zu beobachten, dass die Aufenthalte in Schutzunterkünften immer kürzer werden. Viele Betroffene verlassen die sicheren Räume bereits innerhalb der ersten 30 Tage.

Der Grund ist der immense finanzielle Druck, da viele Opfer die Hauptversorger ihrer Familien in der Heimat sind. Da sie in den Unterkünften oft nicht arbeiten dürfen, während die Grundversorgung zwar gesichert ist, kehren sie aus purer Not oft in prekäre Verhältnisse zurück. In manchen Fällen landen sie sogar wieder in denselben ausbeuterischen Strukturen, aus denen sie gerade erst gerettet wurden, was die Komplexität der langfristigen Hilfe verdeutlicht





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Menschenhandel Arbeitsausbeutung FIZ Migration Menschenrechte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sherlock‑Holmes‑Gesellschaft feiert Jubiläum in der SchweizDie Sherlock-Holmes-Society of London hat die Schweiz für die Feier ihres 75‑jährigen Bestehens ausgewählt.

Read more »

«Keine 10-Millionen-Schweiz»: So denken Frauen über die SVP-Initiative54 Prozent der Frauen wollen die SVP-Initiative laut Umfrage annehmen. Auf der Strasse zeigen sich viele unentschlossen – Sicherheit und Fachkräftemangel prägen die Debatte.

Read more »

Die Schweiz: Exakt sechzig Prozent der Menschen in der Jubiläumsgeneration im Alter von hundert JahrenDie Ausstellung "Welcome to your future: Hundertjährige der Schweiz" informiert über die Biografien und Lebensnisse von hundertjährigen Männern und Frauen, die zwischen den Jahren 2000 und 2017 in der Schweiz geboren wurden. Das ist eine erstaunliche Botschaft, da die Zahl der hundertjährigen Schweizbürger aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Überlegungen zum Besseren Ernährung und Arbeitsbedingungen, die sich in den letzten sechzig Jahren entwickelt haben, steigt.

Read more »

Die bremsende Bürokratie: Warum die Energiewende in der Schweiz ins Stocken gerätTrotz grossem Interesse an nachhaltigen Technologien wie Solaranlagen und Wärmepumpen scheitern viele Schweizer Haushalte an unklaren Förderungen und kantonalen Unterschieden.

Read more »