Die Schweizer Volksabstimmung über die Initiative 'Keine 10-Millionen-Schweiz' beschäftigt das Land stark. Fünf Menschen mit Migrationshintergrund teilen ihre Meinung zu der Abstimmung.

Fünf Menschen mit Migrationshintergrund teilen ihre Meinung zu der Schweizer Volksabstimmung über die Initiative 'Keine 10-Millionen-Schweiz' . Die Abstimmung am 14. Juni 2026 beschäftigt das Land stark.

Dario, ein Doppelbürger mit portugiesischen Eltern, ist in der Schweiz aufgewachsen. Er kann die Sorgen der anderen verstehen, aber auch die Vorteile der Zuwanderung sehen. Kalliopi, eine griechische Migrantin, findet es wichtig, dass sich Menschen integrieren und die Sprache lernen. Sie würde bei einer Abstimmung Ja stimmen.

Edina, eine maximalk integrierte Migrantin, fühlt sich von den Plakaten der Abstimmungsbefürworter nicht erwünscht. Leser C. hat Migrationshintergrund und hat für die Initiative abgestimmt, weil er denkbar ist, dass klare Regeln und Integration wichtig sind. Leser B. hat Wurzeln im Balkan und ist seit seinem 10. Lebensjahr in der Schweiz.

Er ist überzeugt, dass die Schweiz beim Thema Migration einen guten Job macht





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