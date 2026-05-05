Mensch bleibt zentral in der landwirtschaftlichen Beratung – auch mit KI

Ein Agridea-Symposium hat gezeigt, dass künstliche Intelligenz die landwirtschaftliche Beratung ergänzt, aber nicht den Menschen ersetzt. Fachleute diskutierten die Zukunft der Beratung angesichts steigender Anforderungen und der Bedeutung digitaler Werkzeuge.

Das erste Agridea - Symposium «Vernetzt und kompetent für die Landwirtschaft der Zukunft », das am Inforama Rütti in Zollikofen BE stattfand, hat gezeigt, dass der Mensch trotz des wachsenden Einflusses künstlicher Intelligenz (KI) ein zentrales Element in der landwirtschaftlichen Beratung bleiben wird.

Über 100 Fachleute aus den Bereichen Beratung, Bildung, Praxis, Forschung und Vollzug diskutierten intensiv darüber, wie Beratungsdienste sich an die steigenden Anforderungen anpassen und welche Kompetenzen Berater benötigen, um Landwirtschaftsbetriebe effektiv bei ihrer zukünftigen Entwicklung zu unterstützen. Ein zentraler Punkt der Diskussion war die Frage, wie KI genutzt werden kann, um Landwirte besser zu unterstützen, anstatt sie zu ersetzen.

Damien Rey, Präsident der Junglandwirtekommission, betonte, dass die nächste Generation von Betriebsleitern mit zunehmender Komplexität und Unsicherheit konfrontiert ist, insbesondere bei Hofübernahmen. Digitalisierung und KI sind dabei Schlüsselelemente, aber eine ganzheitliche und hybride Beratung, die digitale Instrumente nutzt und gleichzeitig individuell bleibt, ist entscheidend. Elfriede Berger von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien ergänzte, dass KI zunehmend Routineaufgaben übernimmt und personalisierte Beratungsangebote ermöglicht, wodurch sich der Fokus von der reinen Wissensvermittlung hin zur Begleitung bei komplexen Entscheidungen verschiebt.

Dennoch bleibe der Mensch bei strategischen Fragen unverzichtbar. Die Podiumsdiskussion verdeutlichte, dass gute Beratung weit über die reine Vermittlung von Fachinformationen hinausgeht. Agridea-Direktor Lukas Kilcher fasste zusammen, dass gute Beratung – ob analog oder digital – Orientierung schafft, Wissen vernetzt und Betriebe praxisnah in ihrer Weiterentwicklung begleitet. Die Entscheidungen in der Landwirtschaft werden zunehmend komplexer, und die Weiterentwicklung der Agrarpolitik gibt Betrieben mehr unternehmerische Freiheit, erhöht aber gleichzeitig die Anforderungen an Management und Entscheidungsfähigkeit.

Digitale Werkzeuge können zu einem sparsamen Ressourceneinsatz und effizientem Management beitragen, betonte Kilcher, aber es bleibe entscheidend, dass die Beratung persönlich und nah an der Realität der Betriebe bleibt. Konkrete Praxisprojekte und Zukunftsthemen wie der Einsatz von KI, der Umgang mit PFAS, regionale Wertschöpfung sowie Aus- und Weiterbildung wurden am Nachmittag ebenfalls diskutiert. Die Notwendigkeit einer Anpassung der Beratung an die sich verändernden Bedürfnisse der Landwirtschaft wurde dabei deutlich.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Zusammenschlusses der Beratungszentralen Lausanne und Lindau betonten Vertreter von Bund und Kantonen die Bedeutung der Agridea. Stefan Müller, Präsident der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz, bezeichnete die Beratung als einen wichtigen Hebel für die Einkommens- und Lebensverhältnisse der Bauernfamilien. Christian Hofer, Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft, betonte die Rolle der Agridea als zentrale Akteurin im landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationssystem.

Mit einem neuen Corporate Design und dem Tätigkeitsprogramm 2026 zeige die Agridea, dass sie die Beratung der Zukunft aktiv, vernetzt und praxisnah mitgestaltet. Das Symposium unterstrich die Wichtigkeit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Beratung, um den Landwirten in einer sich schnell verändernden Welt zur Seite zu stehen und sie bei der Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft zu unterstützen.

Die Kombination aus menschlicher Expertise und den Möglichkeiten der digitalen Transformation wird dabei eine Schlüsselrolle spielen, um die Landwirtschaft nachhaltig und erfolgreich zu gestalten





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