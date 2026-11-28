Bernhard Schmutz von Casei erklärt, wie saubere Melkanlagen und Hygiene im Stall hohe Milchqualität für Gruyère AOP und Emmentaler AOP garantieren. Lesen Sie mehr.

Die traditionelle Stallinspektion hat sich gewandelt und wird heute als professionelle Stallvisite bezeichnet. Im Raum Düdingen im Kanton Freiburg führt der Melkberater Bernhard Schmutz diese jährlichen Besuche durch, um die hohe Qualität der Milchproduktion zu gewährleisten. Er agiert dabei nicht als Kontrolleur, der Strafen verhängt, sondern als beratender Partner für die Landwirte. Diese präventive Herangehensweise zielt darauf ab, kleine Unsauberkeiten zu erkennen, bevor sie sich zu ernsthaften Problemen entwickeln.

Keimzahlen und Hygiene als Qualitätsfaktor

Casei ist eine einfache Gesellschaft, die im Jahr 2007 auf Initiative der Landwirtschaftsämter der Kantone Freiburg, Bern und Neuenburg gegründet wurde. Der primäre Auftrag dieser Organisation besteht darin, die Produktionsqualität von traditionell hergestellten Käsen wie Gruyère AOP, Vacherin Fribourgeois AOP, Tête de Moine AOP und Emmentaler AOP aufrechtzuerhalten und kontinuierlich zu verbessern. Die Milchqualität ist dabei der entscheidende Grundstein für den Erfolg dieser geschützten Herkunftsbezeichnungen. Eine einwandfreie Hygiene in allen Bereichen der Milchgewinnung und -lagerung ist keine Option, sondern eine absolute Notwendigkeit für den Erhalt der Markenintegrität.

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Bernhard Schmutz, der als Käsermeister und Aussenstellenleiter bei Casei am Inforama tätig ist, betont, dass Keimzahlen von über 80.000 pro Milliliter Milch, abgesehen von akuten Euterentzündungen, fast immer auf eine ungenügende Reinigung zurückzuführen sind. Unsaubere milchberührende Oberflächen bieten Bakterien einen idealen Nährboden. Bereits Kalkablagerungen an den Ecken eines nicht vollständig gereinigten Milchtanks können erhebliche Probleme verursachen. Ebenso gefährlich sind brüchige Wasserschläuche oder Gummiteile an der Melkanlage, die bereits lange ersetzt werden sollten. Schmutzige Tränkebecken, die Vogelkot enthalten, liefern zusätzliche Keime, die die Zellzahl in der Milch in die Höhe treiben. Die Tränkestellen im Stall müssen daher mindestens jede Woche einmal mit einer Bürste gründlich gereinigt werden.

Praktische Inspektion auf Betrieben in der Region

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Die BauernZeitung begleitete Bernhard Schmutz und die Käsermeisterin Daniela Weber bei ihrer Arbeit. Daniela Weber ist Leiterin der Käserei in Düdingen und eine anerkannte Meisterin ihres Fachs. Ihre Gruyère AOP und Vacherin Fribourgeois AOP wurden bereits mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Weber stellt fest, dass nur gute Milch einen solchen Erfolg garantiert. Daher unterstützt sie ihre Milchlieferanten intensiv, wenn unerwartete Qualitätsprobleme auftreten. Sauberes Milchgeschirr, hygienisches Melken und einwandfreies Futter sind die fundamentalen Voraussetzungen für eine hohe Milchqualität.

Ihre erste Station an diesem Morgen war ein Betrieb in Wünnewil FR. Der junge Betriebsleiter gab gerne Auskunft und berichtete, dass er aktuell keine Probleme mit der Käsereimilch habe. Trotzdem scannte der erfahrene Profi den Laufstall genau. Schmutz bemerkte, dass es sinnvoll wäre, unter den vielen Schwalbennestern ein Brett anzubringen. Wenn Vogelkot auf den Laufgang oder schlimmer noch in die Tränkebecken fällt, können die darin enthaltenen Bakterien über die Kuh in die Milch gelangen. Nach der kurzen Inspektion stellte Schmutz dem Betriebsleiter ein gutes Zeugnis aus, da keine gravierenden Mängel gefunden wurden.

Die Fahrt führte weiter zu einem zweiten Betrieb in Alterswil FR, wo 130 Kühe in einem 16-er-Melkkarussell gemolken werden. Die Holsteinherde befand sich in einem sehr guten Zustand. Schmutz begutachtete sofort den mobilen Milchtank in der Milchkammer mit einer Taschenlampe und stellte fest, dass alles sauber war. Der Fachmann empfahl jedoch, den Tankdeckel nach dem Waschen offen zu halten, damit der Tank gut austrocknen kann. Auch der Gummiring um den Deckel sollte zum Trocknen herausgenommen werden. Schmutz öffnete den kleinen schwarzen Deckel oben am Tank und wies darauf hin, dass sich dort oft Milchreste finden lassen.

Folgeprobleme durch mangelnde Wartung

Bernhard Schmutz erklärte Patrick Stulz, der an diesem Morgen den Stalldienst versah, dass die Finger schwarz vom Gummi werden müssen, wenn der Deckel ausgewechselt werden sollte. Besonders kritisch betrachtet der Berater die Wasserschläuche, die für das Reinigen des Milchtanks benötigt werden. Alte oder brüchige Schläuche müssen sofort ersetzt werden, da sich in den Rissen Schmutz und Bakterien einnisten können. Diese gelangen dann mit dem Wasser direkt in den Milchtank und kontaminieren die gesamte Ernte. Sauberkeit ist hier kein Luxus, sondern ein essentieller Produktionsfaktor.

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Anschließend inspizierte Schmutz das Melkkarussell und fragte nach dem letzten Melkmaschinenservice. Brüchige Gummiteile sind perfekte Nährböden für Keime. Schmutz warnte davor, dass diese Mangelerscheinungen sogar Propionsäure- und Buttersäurebakterien auslösen können. Dasselbe Risiko besteht bei schmutzigen Tränkebecken. Wenn Propion- und Buttersäurebakterien in die Milch gelangen, können sie bei der späteren Käseherstellung schwere Fabrikationsstörungen verursachen. Diese Störungen können die gesamte Produktion eines Chargen unbrauchbar machen und zu hohen wirtschaftlichen Verlusten führen.

Zum Abschluss der Stallvisite im zweiten Betrieb kontrollierte Schmutz auch die Pflege der Kühe selbst. Er fragte Patrick Stulz, ob er bei den Kühen gelegentlich die Haare an den Eutern schert. Zu lange Euterhaare gelten es zu vermeiden, da sich dort schnell Schmutz und Bakterien festsetzen können. Eine gründliche Hygiene umfasst also nicht nur Maschinen, sondern auch die Tiere selbst. Der letzte Blick galt noch dem Mischwagen, um sicherzustellen, dass auch die Futtermischung keine Hygienerisiken darstellt. Diese umfassende Betrachtungsweise gewährleistet, dass die Milch bei der Abgabe an die Käserei frei von Verunreinigungen ist.